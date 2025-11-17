ВКС стартира серия от дискусии със съдиите от цялата страна по актуални въпроси за точно и еднакво прилагане на законите

Първата тема, с която ще бъде открито съдебеседването, е за съдебния контрол в досъдебното производство

Върховният касационен съд (ВКС) упражнява контрол за точно и еднакво прилагане на законите, който е гаранция за спазването на правата на гражданите и е предпоставка за осъществяването на предвидимо правораздаване. Този надзор не е органичен само до инстанционния контрол и тълкувателната дейност, а като върховна инстанция по правото ВКС може и следва да участва в професионални дискусии по актуални въпроси на съдебната практика, съобщава съдът.

Във връзка с тази отговорност на съда и предвид многобройните изменения в нормите на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс ВКС планира реализирането на поредица от професионални дискусии, в рамките на които представители на различните нива на органите на съдебната власт да посочат предизвикателствата, пред които са изправени при прилагането на правните институти.

Тези форуми за обсъждане на нормативната база и на практиката от съдии от цялата страна ще допринесат за безпротиворечиво прилагане на материалния и на процесуалния закон, което да е в съответствие с основните принципи.

Поредицата от професионални обсъждания, организирани от ВКС, ще започне с дискусията „Упражняване на съдебен контрол в досъдебното производство – практически предизвикателства“. Темата за съдебния контрол на досъдебното производство е винаги актуална, а проследяването на практиката на съдилищата в такива производства е от важно значение не само за юристите, но и за цялото ни общество. Гражданите се нуждаят от гаранции за прилагането на законите еднакво за всички, а първият им досег до наказателното правосъдие е в досъдебната му фаза„

Със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП) дискусията ще се проведе в зала на НИП на 18 и 19 ноември 2025 г.

Заявилите участие съдии от цялата страна са общо 133 (включително и онлайн).

Три са темите, които ще бъдат обсъдени. Първата е „Производство по чл. 64 и по чл. 65 НПК – дискусия по актуални проблеми“ с модератори: Лада Паунова – заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия; Антоанета Данова – председател на Трето наказателно отделение на ВКС, Красимир Шекерджиев и Калин Калпакчиев – съдии в Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Втората тема е „Актуална практика на ЕСПЧ във връзка с мерките за неотклонение“ с модератори: Милена Коцева – директор на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ в Министерството на правосъдието; Мария Димитрова – правителствен агент към дирекцията.

Последната тема, която ще бъде обсъдена на форума, е „Съдебен контрол върху отказ на прокурора да образува наказателно производство – дискусия по актуални проблеми“ с модератори: Лада Паунова – заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, Анелия Щерева – съдия в Софийския градски съд.