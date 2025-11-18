Последни новини
18.11.2025

Адела Качаунова: Механизмът за разследване на главния прокуроро е изцяло под контрола на главния прокурор

De Fakto 18.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 217 Прегледа

Министърът на правосъдието представя захаросана версия за състоянието на нещата в България

Картината действително е зловеща. Тази картина важи за всички арестанти, които се местят от местата за арест, където се настаняват обвиняеми лица, когато придобият ново качество: подсъдим. Приемната в Софийския централен затвор е най-лошото място, което съществува в българските затвори. Условията са меко казано неприемливи, те са ужасни. Има дървеници, хлебарки, плъхове. Много е студено. Там хората престояват кратко време, в рамките на дни, докато бъдат разпределени. В случая не е уникално случило се само с Благомир КоцевУсловията са лоши за всички подсъдими.“

Това каза пред БНР адвокат Адела Качаунова, съпредседател на Българския хелзинкски комитет.

Приемната никой не я пипа, защото е за кратък престой, а условията са нечовешки, допълни тя.

Управляващите отвън нямат цялата картина у нас. Министърът на правосъдието представя захаросана версия за състоянието на нещата в България, подчерта Качаунова. По думите ѝ, „европейските политици нямат цялата картина„. Георги Георгиев декларира пред Съвета по общи въпроси на ЕС, че за 9 месеца страната ни е наваксала изоставане от 3 години в областта на правосъдието.

Механизмът за разследване на главния прокурор е непрозрачен и неработещЕстествено е, че няма да има отчетност, поради невъзможността специалният прокурор да разследва, коментира правозащитникът в предаването „Преди всички“, след като ад хок прокурорът Даниела Талева прекрати дейността си.

„Този механизъм не е възможно да работи дори при най-добро желание на този специален прокурор. Той е под контрола изцяло на главния прокурор. Гражданският контрол отсъства, не разполагаме с никакви документи. Те останаха скрити в специалния прокурор.“

„Положението е такова, че главният прокурор трябва сам себе си да разследва.“

Още тук .

About De Fakto

