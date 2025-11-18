Съдия Мира Райчева – Шекерджиева от ВАС е избрана за съдия в Трибунала на ООН по споровете

Съдия Мира Райчева – Шекерджиева беше избрана за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете (UNDT) за периода 2026-2033 г. Изборите за позицията се проведоха на 17 ноември 2025 г. в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Кандидатурата й получи безпрецедентната подкрепа на 119 от общо 193 държави – членки.

В напреварата за позицията участваха 391 кандидати (181 жени) от 79 държави от 5-те регионални групи на ООН.

Трибуналът на ООН има три регионални офиса – в Ню Йорк, Женева и Найроби. Предстои съдия Райчева – Шекерджиева да започне изпълнение на функциите си от 1 юли 2026 г.

Двуинстанционната система на административно правосъдие в ООН функционира от 1 юли 2009 г. и до настоящия момент не е имало български съдия в нито един от двата трибунала.

Кандидатурата на българския съдия беше подкрепена от Върховния административен съд, от Асоциацията на българските административни съдии и от Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право.

Мира Райчева-Шекерджиева е съдия във Върховния административен съд от 2010 г. и притежава 28-годишен опит в съдебната система. Владее английски, френски и руски език.