Съдия Снежина Колева е поискала от ВКС да реши подсъдно ли е на СГС делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Съдия Снежина Колева, докладчик по делото на варненския кмет Благомир Коцев във вторник е поставила пред ВКС въпрос за компетентността на СГС да се произнесе по производството срещу него и още четирима обвиняеми. Очаква се върховните съдии спешно да се произнесат по спорния въпрос, научи Факто от достоверни източници.

Колева иска да си изясни дали Софийският градси съд е компетентен да разглежда делото срещу обвиняемите по делото „Коцев“, след като и петимата, а също и свиделите са от Варна и по подсъдност делото е на Варненския окръжен съд.

Въпросът за подсъднотта стоеше още от момента привличането на обвиняемите от СГП, тъй като прокуратурата с хитрост дописа в последния момент, че по делото срещу Коцев и общинските съветници, е привлечен и депутат от 51 НС, което налага делото да бъде прехвърлено по компетентност в София. Но пък пропусна да го назове по име.

И след внасянето на обвинителния акт в съда депутатът продължава да е фантом и е напълно съмнително дали оправдава разглеждането на производството в столицата, независмо, че един шестте съдебни състава, потвърждавали задържането на Благомир Коцев, убеждаваше, че прокуратурата сама си определя подсъдността по делата.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, чието име свидетелката Пламенка Димитрова учтиво „изпусна“ от телевизиионния екран, като замесен в афера с подкупи, дори се яви в Съдебна палата да бъде разпитан, но прокуратурата не настоя свидетелства му да бъдат чути от съда.

В особеното си мнение съдия Андрей Ангелов от САС, пocочи, че съдебният състав е трябвало да зaбeлeжи злоупотреба с право от страна на прокуратурата – 11 месецa води разследването, без да установи кое е лицето с имунитет заради което делото беше прехвърлено от Варна в София. Посочи също, че основните свидетелски показания срещу Коцев, тези на Пламенка Димитрова, излизат от икономически обвързано лице и не са били подложени на достатъчна проверка от прокуратурата и прочие.

Зaeднo c ĸмeтa нa cъд oтивaт oбщинcĸитe cъвeтници Йopдaн Kaтeлиeв и Hиĸoлaй Cтeфaнoв, пиapът нa oбщинa Bapнa Aнтoaнeтa Πeтpoвa и бизнecмeнът Ивaйлo Mapинoв. Oбвинeниятa ca зa пpecтъпнo cдpyжeниe зa пoдĸyпи и пpинyдa, c ĸoитo ce цeляло имoтнa oблaгa, твърди прокуратурата.

Независимо, че нито един от свидетелите на обвинението не е заявил, че Благомир Коцев е искал подкупи, от петимата обвиняеми само той е в ареста.

Това също определя спешност на производството пред ВКС, тъй като кметът на Варна Благомир Коцев е задържан от 8 юли т.г., а в петък срещу събота бе прехвърлен от прокуратерата от следствения арест на НСлС в “ карцера“ на Софийския затвор. Не се очаква върховните наказателни съдии да позволят правосъдието да решава проблемите си на гърба на задържаните.

Подробности за решението на ВКС по знаковото дело се очакнат утре.