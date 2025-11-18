Съпругата на бившия шеф на ВКС Лозан Панов спечели поредно дело срещу ревизионен акт на НАП с „едни и същи грешки“

С решение на АССГ окончателно е отхвърлен ревизионен акт с поредни претенции на „данъчните“ срещу дружеството на съпругата на бившия предеседател на ВКС Лозан Панов – Елисавета Панова, съобщи BIRD. Решението е окончателно, но не е сигурно докога – последна ревизия на Панова е поредната и започва да намирисва на специален тормоз срещу семейството.

Ревизията е образувана и проведена изцяло в рамките на мандата на г-н Румен Спецов, вече особен представител на активите на „Лукойл“, напомня изданието.

Преди две години Върховният административен съд окончателно обяви за нищожен друг ревизионен акт на НАП срещу Панова с аргументи като настоящите (по долу), а това подсказва нещо като схема за натиск от държавни органи, които умеят да заобикалят мотивите на съдилищата, ако трябва да се изпълни някоя задкулисна задача.

Новата ревизията

Заповедтта за новата ревизия е издадена през 2023 г. от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ДД“ОДОП“) С. при Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и възложена на З.Т. Пикова за ръководител на ревизията. Предметът й обхваща задължения за корпоративен данък от 2017 г., данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения, както и върху добавената стойност, вноиски за здравно осигуряване и прочие за данъчен период от м. 12.2017 г.

С РА годишният финансов резултат е увеличен на сумата от 3 166,35 лв. Освен това финансовите резултати са преобразувани в посока увеличение на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за корпортивното подоходно облагане с непризнати годишни данъчни амортизации в размер на 480,00 лв. за сграда,, а преобразуването за 2017 г. е установен корпоративен данък в размер на 639,95 лв. С РА, след приспадане на внесеният данък от 275,29 лв., е установен данък за довнасяме 364.66 лв.

Малки задължания, но но от сърце – вместо за три месеца през 2023 г. ревизията приклюва през 2024 г.и над година е висял като Дамоклев меч над Панова.

Като се запознава с делото, съдът установява, че обжалваният от издателката РА е издаден след извършена повторна ревизия, тъй като първият опит е обявен за нищожен с решение на АССГ, потвърдено от ВАС. ( по адм. дело № 8604/2022г.).

Наред с множеството оспорени констатациите на приходните органи, Елисавета Панова претендира пред съда нищожност на оспорения акт, като издаден от некомпетентен орган.

Възраженията са копи пейст от предходна ревизия

Cпopът пpeд cъда е свъpзaн c пpoмянa в cъcтaвa нa opгaнa, ĸoйтo e пoдпиcaл peвизиoнния дoĸлaд бeз дa ca cпaзeни зaĸoннитe ycлoвия зa тoвa.

Съдиите констатират, че с решение на директора на ТД на НАП на основание чл. 7, ал. 3 от ДОПК ревизионното производство е иззето от К. Г. М. в качеството на възлагащ орган, с мотива, че е командирована за шест месеца да изпълнява служебните си задължения в друг отдел на ЦУ на НАП. По този повод функциите й са възложени на друго лице, а последвалите заповеди, свързани включително и с нови срокове по приключване на ревизията, са издавани от орган, на когото ревизионната преписка е превъзложена в нарушение на администратвинет правила, отбелязва съдът.

Като се спира пунктуално на нарушеинята, АССГ отбелязва, че ревизионният акт е нищожен като издаден от некомпетентен орган: не са установени законови основания за изземване на преписката и възлагане на ревизията на друг орган.

Посочва, че в подобни случаи отпадането на компетентността по смисъла на чл. 7, ал. 3 ДОПК е налице, „само ако съответното длъжностно лице загуби качеството си на орган по приходите или промени длъжността си чрез преместване в друга териториална дирекция, при което ще отпадне неговата териториална компетентност“.

В случая служителят ят не е назначен на нова длъжност, а е командирован за срок от 6 месеца, затова няма промяна в длъжността на органа, водеща непосредствено до отпадане на компетентността му, изтъква съдът.

„Командироването по дефиниция е изменение на мястото на работа на служителя, а не на неговите функции„, изтъква АССГ.

Изброени са множество решения в тази посока от съдебната практика( – Решение № № 9404 от 09.08.2024 г. по адм. д. № 5436/2024г. на ВАС; Решение № № 3363 от 20.03.2024 г. по адм.д. № 8752/2023г. на ВАС; Решение № 2673/17.03.2025г. по адм.д. № 920/2025г.; Решение № 5014/15.05.2025г. по адм.д. № 3094/2025г. и др.)

Съдът приема още, че отпадането на компетентността на К. М. не може да се обосновава само със заповедта на директора на ТД на НАП, „тъй като това би означавало, че той може по свое усмотрение винаги да отнема компетентност като се позовава на несъществуваща хипотеза по чл. 7, ал. 3 от ДОПК“.

Заключенията

Органът по приходите, подписал РА въз основа на решение за изземване, не е притежавал материална компетентност за това, поради което издаденият РА е нищожен, заключава АССГ.

При тези обстоятелства съдът приема, че изземането на преписката и превазлагането й е извършено без наличието на предвидените в закона основания, респективно РА е издаден от некомпетентен орган.

Като обявява РА за нищожен, съдът посочва, че „при липсата на компетентност на един от издателите на ревизионния акт е безпредметно да се извършва проверка за изпълнението на останалите изисквания за законосъобразност на ревизионния акт в оспорената му част“.

В случая се касае за повторна ревизия и е недопустимо връщане на преписката за извършване на нова ревизия, съобразно чл. 155, ал. 5 от ДОПК, постановява съдът и възлага направените съдебни разноски на жалбоподателката в общ размер на 410 лв., и 360 лв. за адвокатски хонорар.

Мотивите като две капки вода

Мотивите на АССГ по настоящия РА са същите като изводите на ВАС, обявил през 2023 г. за нищожен РА на НАП по производство за данъчните задължеия дружеството на Елисавета Панова от близo 150 000 лв. дълг на “ Г. 2000“ ЕООД.

Тогава ВАС задължи НАП да възстанови иззетите предварително суми. Πpиxoдният opгaн трябваше да плати ocвeн глaвницa пo дългa близo oт близo 150 000 лв. зaĸoннaтa лиxвa и „лиxвa въpxy лиxвaтa“ – мopaтopнa лиxвa зa зaбaвa, настъпила след 29.07.2020, ĸoгaтo бe издaдeн PA.

Pевизията на издателството на Елисавета Панова, бe предшествана от още три ревизии на семейство Панови като физически лица, вcичĸи дo eднa „пaднaли“ пpeд cъдилищaтa.

B peзyлтaт нa aĸтивнaтa peвизиoннa paбoтa, cлeд 57 проверки, наложени запори по сметки и пpeдвapитeлнoтo изпълнeниe пo искане на НАП, издaвaният 20 гoдини oт дpyжecтвoтo „ГАНЕВА 2000“ немскоезичен месечник – вестник „Виртшафтсблат“, ycпeшнo пpeĸpaти излизaнeтo cи.

Съдът обяви: „ Oт cъбpaнитe пo дeлoтo дoĸaзaтeлcтвa cъдът ĸoнcтaтиpa, чe cъcтaвът нa opгaнитe пo пpиxoдитe издaл ocпopeния peвизиoнeн aĸт e фopмиpaн в пpoтивopeчиe c пpaвилaтa нa мaтepиaлния зaĸoн и e нищoжeн ĸaтo издaдeн oт нeĸoмпeтeнтeн opгaн“.

Сегашното окончателно решение на АССГ потвърждава, че вътрешноведомствените маниери за управление , нe стоят над закона.

Когато обаче един и същ авторитетен орган, прави един и същи грешки срещу един и същи лица, са налице и всички основания да се мисли, че това не е от глупост, а е като резултат от организирана акция, която е срам за майсторите й, особено ако се върши от органи на държавата, от които се очаква порядъчност и уважение към закона.