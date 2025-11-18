Софийският районен съд оправда Лена Бориславова по делото „Да запазим Корал“.

Share Facebook

Софийският районен съд оправда Лена Бориславова, обвинена, че в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София при условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях, предаде БТА.

По – рано прокуратурата поиска Бориславова да бъде призната за виновна и да й бъде наложено справедливо наказание по т. нар. дело „Да запазим Корал“.

Да бъде оправдана поиска адвокатът й Даниела Доковска, която определи обвинението като нелепо.

Лена Бориславова бе изпратена на съд по обивенине, че е представила неистински документи пред Агенцията по вписвания във връзка с напускането на Кирил Петков на сдружението, за да положи клетва като министър на икомиката в назначеното през 2021 служебно правителство от президента Румен Радев.

Според прокуратурата на два пъти Бориславова е използвала неистински документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение „Да запазим Корал“, а Борислав Сарафов поиска имунитета на Бориславова в края на миналата година, а след това тя сама се отказа от него и делото започна през април.

Пред съда Лена Бориславова заяви, че не е извършила престъпление. Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс – членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано.

Делото срещу Бориславова се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.