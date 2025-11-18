Последни новини
Home / Законът / Софийският районен съд оправда Лена Бориславова по делото „Да запазим Корал“.

Софийският районен съд оправда Лена Бориславова по делото „Да запазим Корал“.

De Fakto 18.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 481 Прегледа

Defakto.bg
Лена Бориславова, снимка БГНЕС

Софийският районен съд оправда Лена Бориславова, обвинена, че в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София при условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях, предаде БТА.

По – рано прокуратурата поиска Бориславова да бъде призната за виновна и да й бъде наложено справедливо наказание по т. нар. дело „Да запазим Корал“.

Лена Бориславова и адвокат Даниела Доковска

Да бъде оправдана поиска адвокатът й Даниела Доковска, която определи обвинението като нелепо.

Лена Бориславова бе изпратена на съд по обивенине, че е представила неистински документи пред Агенцията по вписвания във връзка с напускането на Кирил Петков на сдружението, за да положи клетва като министър на икомиката в назначеното през 2021 служебно правителство от президента Румен Радев.

Според прокуратурата на два пъти Бориславова е използвала неистински документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение „Да запазим Корал“, а Борислав Сарафов поиска имунитета на Бориславова в края на миналата година, а след това тя сама се отказа от него и делото започна през април.

Пред съда Лена Бориславова заяви, че не е извършила престъпление.  Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс – членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано.

Делото срещу Бориславова се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.

 

About De Fakto

Проверете също

ЕСПЧ: Българската прокуратура и ВАС са скрили дали се разследва смъртта на мигранти по българо-турската граница

Българските власти са нарушили правото на Българския хелзинкски комитет да получи и разпространи информация разследва …

КС: Киселова не е имала правомощия да отклонява предложението на държавния глава за референдум

Това е изключително правомощие на Народното събрание, отбелязва съдът   „Председателят на Народното събрание няма …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване