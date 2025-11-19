Последни новини
КС допусна за разглеждане по същество на делата за легимност на кабинета „Желязков“ и Номинационната комисия за КПК

19.11.2025

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 49 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решенията на 51-вото Народно събрание за избиране на министър-председател на Република България, за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет на Република България, приети на 16.01.2025 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 2025 г.). , съобщи  пресцентърът на съда.

Решението е взето единодушно  от всички  конституционни съдии.

В началото на октомври „Величие“ сезира КС във връзка съз законността на правителството и легитимността на Номинационната комисия за КПК. Народни представители от „Възраждане“ и „МЕЧ“ също подписаха искането.

Съдът  отклони искането  за  задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 67, ал. 1 и чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България по следните въпроси:

  1. Считат ли се за валидни решенията на Народното събрание, приети с гласовете на народни представители, чийто избор е признат за незаконен от Конституционния съд?
  2. Могат ли такива решения да породят правни последици, ако без тези гласове не е налице изискуемото по Конституцията мнозинство за избор на министър-председател, структура и състав на Министерския съвет?
  3. Следва ли решенията за избор на министър-председател, структура и състав на Министерския съвет от 16.01.2025 г. да бъдат обявени за невалидни?

Конституционните съдии отбелязват, че очертаният правен проблем в първoто тълкувателно питане поставя не въпроса за необходимост от тълкуване на посочените в искането конституционни разпоредби, а въпроса за правното действие във времето на решенията на Съда по чл. 149, ал. 1, т. 7. от Конституцията.

 Съдът съд допусна за разглеждане по същество и правилата за дейността на Номинационната комисия и провеждане на процедура по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията, прието от 51-вото Народно събрание на 11 юли 2025 г.

През септември „Величие“, с подкрепата на „Възраждане“ и МЕЧ внесоха искане до КС да разгледа промените в Закона за противодействие на корупцията и по-специално – легитимността на номинационната комисия на КПК.  От  „Величие“ определиха промените за избор на нови членове на антикорупционния орган като „грубо посегателство върху разделението на властите“.

 

