Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Софийската районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от Софийския районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от фалшиви документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на сдружение „Да запазим Корал“.

Тя бе привлечена към наказателна отговорност за това, че на 13 май 2021 г. около 1:55 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в София съзнателно се ползвала от неистински документи.

Вчера състав на Софийски районен съд оправда Бориславова по внесения обвинителен акт.

Наблюдаващият прокурор смята обаче за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея.

Във внесения протест се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно.

Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.

Тъй като мотивите на съда още не са изготвени, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, когато те бъдат съобщени, посочват от Софийската районна прокуратура.