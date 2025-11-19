Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа, каза президентът

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Цялата документация по предложението за референдум е в деловодството на НС, да я извадят и вземат решение дали ще се съобразят с волята на хората или ще я пренебрегнат, призова Радев.

Решението на Конституционния съд (КС) е победа на правото над произвола на политическата класа. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев по повод вчерашното решение на Конституционния съд, с което бе обявено, че Киселова като преседател на парламента не е имала правомощие да връща предложението на държавния глава за провеждане на национален референдум за еврото.

На 23 май държавният глава Румен Радев сезира КС за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

Държавният глава коментира темата преди отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски.

Президентът Радев посочи, че решението на КС е с обратно действие и постановява, че председателят на парламента не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона.

Според държавния глава случващото се в парламента е някакъв фарс.

Радев посочи, че това е ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че не могат да внесат това предложение в пленарна зала и да го гласуват както е редно, са лъжа, добави той.

Оправданията им са, че моите мотиви и предложения са били върнати, а това не отговаря на истината, каза Радев и добави, че на 13 май е получил от парламента единствено препис с разпореждането на Наталия Киселова, но не и неговите документи. Моите предложения и мотиви и в момента са в парламента, в тяхното деловодство, посочи още президентът.

Той призова народните представители, ако все още имат някакво останало достойнство, уважение към волята на хората, към принципите на демокрацията, да отидат още днес да вземат предложението и мотивите, да ги внесат в пленарна зала, да дебатират и да гласуват.

Да се произнесат ясно – ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат, добави президентът.

Трябва да има решение – така постановява законът и решението на КС, посочи той. Този парламент вместо закони ражда беззаконие, скандали и отвращение, каза още той.

На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.

Председател на НС сега е Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, която поддържаше действията на Киселова за отклоняване на предложението на държавния глава.

Шикалкавеното, след решението на КС, показва в реално време колко струва Конституцията за управляващото мнозинство, както и колко са надценени способностите на някой юристи на високи постове, да разбират смисъла и действието на конституционните актове на съда.