СГС отложи за догодина делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Софийският градски съд отложи делото на Кирил Петков за длъжностно престъпление за за следващата 2026 година. Причината е, че адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Съдът удовлетвори молбата на защитата насрочи следващото заседание за 27 януари 2026 г.

Прокуратурата твърди, че Кирил Петков е превишил властта си на министър-председател, като разпоредил на началник и на зам.-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ на националната полиция, както и на главен разследващ полицай в отдела. Лидерът на ПП като им е наредил да образуват веднага досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия, както и производството да започне с първо действие по разследването с разпит на самия Петков в качеството на свидетел, без да са налице основания за това.

Той е обвинен , че е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция „да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова“.

Така той имал за цел да „причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото“ и от това били „настъпили значителни вредни последици за държавата – уронване на престижа на изпълнителната власт“, твърди прокуратурата.

„Моето дело се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление“, каза Кирил Петков пред журналисти на излизане от залата.

„ В днешното съдебно заседание приобщихме показанията на всички останали свидетели, за които защитата се съгласи да преминем по ускорената процедура и към съкратеното съдебно следствие. Защитата изрази желание да се запознае в цялост с цялото досъдебно производство и тово е по-резонно“, заяви пред медиите прокурор Ангел Кънев.

Той добави, че в съдебна зала ще бъдат разпитани четирима души. „Освен тези двама, които се явиха днес, има и още двама свидетели, които в миналото са заемали различни длъжности в Главна дирекция „Национална полиция“, като към момента мисля, че не работят в системата на МВР“, допълни той.