СГС отложи за догодина делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

De Fakto 19.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 218 Прегледа

Софийският градски съд отложи делото на Кирил Петков за длъжностно престъпление за за следващата 2026 година.  Причината е, че  адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Съдът удовлетвори молбата на защитата  насрочи следващото заседание за 27 януари 2026 г.

Прокуратурата твърди, че Кирил Петков е превишил властта си на министър-председател, като разпоредил на началник и на зам.-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ на националната полиция, както и на главен разследващ полицай в отдела. Лидерът на ПП като им е наредил да образуват веднага досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия, както и производството да започне с първо действие по разследването с разпит на самия Петков в качеството на свидетел, без да са налице основания за това.

Той е  обвинен , че  е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция „да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова“.

Така той имал за цел да „причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото“ и от това били „настъпили значителни вредни последици за държавата – уронване на престижа на изпълнителната власт“, твърди прокуратурата.

„Моето дело се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление“, каза Кирил Петков пред журналисти на излизане от залата.

„ В днешното съдебно заседание приобщихме показанията на всички останали свидетели, за които защитата се съгласи да преминем по ускорената процедура и към съкратеното съдебно следствие. Защитата изрази желание да се запознае в цялост с цялото досъдебно производство и тово е по-резонно“, заяви пред медиите прокурор Ангел  Кънев.

Той добави, че в съдебна зала ще бъдат разпитани четирима души. „Освен тези двама, които се явиха днес, има и още двама свидетели, които в миналото са заемали различни длъжности в Главна дирекция „Национална полиция“, като към момента мисля, че не работят в системата на МВР“, допълни той.

 

