ВКС изпрати по подсъдност делото срещу Благомир Коцев и още четирима за разглеждане от Варненския окръжен съд

Състав на ВКС изпраща делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и общинските съветници по подсъдност за разглеждане от Варнеския окръжен съд – това решиха върховните съдии Блага Иванова, председател, и членове Калин Калпакчиев и Бонка Янкова.

В закрито заседание състав на Върховния касационен съд прие, че компетентен да го гледа е Варненският окръжен съд, а не Софийският градски съд.

Решението бе взето по искането на съдия – докладчика по делото „Коцев“ “ Снежина Колева от СГС.

Съдът намира за основателнио искането на съдията и посочва, че съгласно чл. 43, т. 1 НПК ВКС има компетентност да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд.

Пет месеца след началото на процеса бе потвърдена тезата на защитата още от първото заседание, че делото е иззето неправомерно от Варненския окръжен съд, а „неизвестният“ депутат е посочен формално, за да оправдае съденето на варненския кмет от софийски съд без законови основания. Този депутат – фантом не излезе от анонимност и след внесения обвинителен акт в съда, а това бе една от причините съдия -докладчикът да постави въпроса за подсъдността по делото пред ВКС.

Пред върховният състав съдията- докладчик Колева изразява становище, че не е налице специална подсъдност по чл. 35, ал. 4 НПК, за което е излага следните съображения, пише в решението:

Вярно е, че сред лицата, сговорили се да вършат престъпления по чл. 304 б и чл. 143 НК, ( според прокуратурата) фигурира и лице с особено качество : народен представител, но доколкото не е известно кое е това лице, и същото лице не е привлечено към наказателна отговорност, то за съда е невъзможно да прецени наличието на особеното качество, което да обуслови специалната компетентност.

Върховните съдии приемат това съображение.

Посочват: Законът е предвидил, че за престъпления, извършени от лица с имунитет, компетентен да разгледа делото е Софийски градски съд, но необходима предпоставка за приложение на чл. 35, ал. 4 НПК, е повдигнато обвинение на конкретно лице, за чиято самоличност да са събрани сигурни данни, даващи възможност да се направи преценка за неговия статут, а именно: дали това лице разполага с имунитет срещу наказателно преследване. Когато лицето, за което се твърди, че е с имунитет, не е известно, както е в случая, липсва правна сигурност по въпроса за неговия имунитет, поради което включването на такова лице сред известните участници в определено престъпление, не би могло да обуслови специалната компетентност по смисъла на чл. 35, ал. 4 НПК.

От друга страна, сочат съдиите, процесуална предпоставка за водене на наказателно производство срещу лице с имунитет, е изпълнение на процедурата по сваляне на имунитета и престъпване към привличане към наказателна отговорност на съответното лице, за което следва предварително да е установено, че разполага с имунитет.

Процесуалният закон обаче не е предвидил възможност да бъде привлечено към наказателна отговорност неизвестно лице, тъй като по отношение на такова лице не би могла да се изпълни процедурата по повдигане на обвинение и разпит на обвиняем, изтъкват върховните съдии.

„Такова лице не би могло да упражни правото си на защита, гарантирано от НПК. Ето защо, включването на неизвестно лице, за което е налице единствено твърдение, че разполага с имунитет, което твърдение не може да бъде проверено по съответния процесуален ред, не е достатъчно, за да обуслови наличието на специална подсъдност по чл. 35, ал. 4 НПК. Освен това, съгласно приложеното по делото постановление на прокурора, основано на чл. 216 НПК, материалите, касаещи лицето с имунитет, са отделени в друго наказателно производство. В посочената хипотеза не може да се приеме, че е налице специална компетентност по чл. 35, ал. 4 НПК, която да е валидна по отношение останалите съучастници, имайки предвид, че престъпната деятелност на лицето, за което се твърди, че е с имунитет, подлежи на изясняване не в същото, а в друго, отделно наказателно производство“.

На следващо място, казва върховният състав, съдията-докладчик е извел верния извод, че съгласно обстоятелствената част на обвинителния акт, престъплението по чл. 321, ал. 6 НК, е започнало на територията на Варна и е довършено на нея, което обуславя приложение на чл. 36, ал. 2 НПК.

В посочената хипотеза делото е подсъдно съгласно общата подсъдност на Софийски градски съд, каквото становище е изразил и докладчикът. При запознаване с приложението към обвинителния акт, включващо лицата за призоваване, съдията-докладчик е констатирал, че петимата обвиняеми живеят в [населено място], а 25 от общо 28 свидетели са с адреси във Варна.

Изложеното е мотивирало докладчика да сезира настоящата инстанция с искане за промяна на местната подсъдност и изпращане на делото по подсъдност на Варненски окръжен съд.

ВКС намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. В чл. 43, т. 1 НПК е предвидено, че ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд. В случая, всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд.

Ето защо, с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Варненски окръжен съд, постановяват в определението си върховните съдии.

Искането за промяна на задържането „чака“ нов съдия докладчик

Определението на ВКС е окончателно и от него следва, че Благомир Коцев трябва да бъде преместен в арест във Варна, а по молбата му да излезе на свобода ще трябва да се произнесе избран на случайния принцип съдия от Варненския окръжен съд.

Досега този въпрос можеше да бъде решен, ако прокурорите по делото бяха внесли искането на защитита още от 7 ноември, когато беше подадено за промяна на задържането с по-лека мярка, но те не правиха това „незабавно“, както пише в закона, обратно – задържаха искането и вместо него внесоха обвинителан акт, като така попречиха на съда да се произнесе по мярката и преместиха Благомир Коцев в „карцера“ на Софийския затвор.

По поредното искане на адв. Лулчева съдът не се произнесе, защото съдия Колева се обяви за некомпетентна.

Искането си стои по делото и „чака“ съдия – докладич от Варненския окръжен съд, който трябва да се произнесе незабавно след прехвърлянето да се произнесе по нея, каза пред ДеФакто адвокатът.

Междувременно зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев обяви, че ще бъдат проверени твърденията за лоши битови условия в разпределителното отделение на Централния софийски затвор, където преди дни беше преместен Коцев:

„От този човек до вчерашна дата в 16:00 часа нямаше такава молба, но и да няма, ще изясним всичко, ще проверим всяко едно обстоятелство. Аз съм съгласен, че условията със сигурност не са такива, каквито трябва да бъдат, защото очевидно и съдилищата в България, и Европейският съд по правата на човека го твърди„.

По-рано адвокат Ина Лулчеваа заяви, че Коцев от онези хора, които не се оплакват, но това не е оправдание да има такива условия, а варненският кмет да бъде унижаван чрез тях.