Задържани са петима надзиратели от варненския арест

Петима служители от надзорно-охранителния състав на ареста във Варна са задържани тази сутрин, съобщиха от Министерството на правосъдието.

На 19 ноември в 4,30 ч. в ареста е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без

документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав. Проверките продължават.Извършени са претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

В съобщението се посочва, че изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.