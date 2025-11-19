Защитата на Благомир Коцев е сезирала ЕСПЧ за задържането му, предстояща е жалба и за Никола Барбутов

Двамата са настанени в най-ужасните помещения в затвора

Заради злоупотреби със задържането на Благомир Коцев защитата е отправила жалба до Европейския съд по правата на човека. Предстои жалба до ЕСПЧ да бъде отправена и за ареста на бившия столичен зам. – кмет Некола барбутов. Нова съобщи в интервю за Дарик радио адвокат Ина Лулчева.

„ Очаквам отново страната да бъде осъдена по чл. 5 за задържането. Не бива да смятаме, че Европейският съюз няма да се интересува от върховенството на правото в България. Това не е единичен случай, а е проблем на върховенството на правата в България“, коментира още тя.

Интервюто е дадено след като Коцев бе преместен от ареста в Централния софийски затвор, но преди да стане известно, че съдия Снижана Колева е поискала ВКС да определи дали делото може да се гледа от Софийски градски съд.

„Преместването само по себе си не е в нарушение на закона. Предвидено е, след като едно досъдебно производство приключи, може обвиняемите да бъдат преместени в затвор с разпореждане на прокурор или на съда. Но прокуратурата вместо да изпрати делото в съда, реши да си го задържи при себе си. По този начин прокуратурата лиши искането на подсъдимите г-н Коцев и г-н Барбутов да бъде преразгледана мярката за неотклонине “, заяви Ина Лулчева.

„Тук не става дума просто за един човек, който има обвинение и е задържан. Става дума за драстично нарушение на закона и репресиране на български граждани. Това, което се случва на варненския кмет и софийския кмет, може да се случи на всеки. Коцев остава със силен дух, не се отказва от упражняване на възложената му власт, разбира се, че има съмнения в справедливостта на съда. Аз също имам такива съмнения. Има незаконни действия“, заяви Лулчева, според която целта на случващото се , изглежда, е Благомир Коцев да бъда отстранен от поста кмет на Варна.

Адвокатът ще настоява въпроса за мярката за неотклонение и на Коцев, и на Барбутов да бъде разгледана, преди насрочването на т. нар. разпоредително заседание, добави тя.

Забрана за двамата да се срещат

„Условията в затвора са с някаква хилядна част по-благоприятни от следствения арест, тъй като там хората не стоят постоянно заключени в килиите, както е в арестите. Друг е въпросът, че двамата понастоящем са в приемно отделение, а по сведения на други лица става дума за това, че в началото не е имало изобщо отопление, а в килията на Барбутов все още няма и температурата е 10-11 градуса.

Това са най-ужасните помещения дори в затвора, в които са Коцев и Барбутов, коментира защитникът.

“Скандално е обстоятелството, че на тези двама души със сходен интелект и общи интереси, които биха могли да съжителстват съвместно, на базата на напълно незаконно разпореждане на прокурор са държани в отделни единични килии и им е забранено да се срещат един с друг.

Прокурорът ги е обрекъл на изолация, а разпореждането е незаконно“, каза още тя.

Лулчева напомни, че преместването се е осъществило в петък вечерта, за което тя е била уведомена от един от двамата й подзащитни по телефона.

Същественото е обаче не е толкова, че са преместени, а че не са внесени в съда мерките за преразглеждане“, подчерта тя.

За срещите на адвоката в затвора със задържаниете

„ Достъпът е в общи помещения през стъкло, което е в нарушение на разпоредбите на Европейската директива, която изисква пряк контакт между обвиняем и защитник“, изтъкна Лулчева.

„Проблемът със затворите в България е изключително сериозен. Преди време условията бяха оценявани като нарушения на чл. 3 на Европейската конвенция, а именно нечовешко третиране.

Сериозен е въпросът с хората, които са неосъждани и те са невинни, а поставянето им нечовешки условия поставя въпроса за нравствеността и морала. Лишаване от свобода не трябва да се превръща в изтезание“, заяви Лулчева.

Злоупотреба

„ Цялото дело е злоупотреба със служебни правомощия от страна на КПК. Разследването бе без всякаква нужда, но бе обоновавано колко много работа има да се върши. Кметът се задържаше до момента, защото можел да въздейства на свидетелите.

Прокуратурата, ако спазваше закона, трябваше да освободи Коцев, защото мярката за неотклонение не е наказания или прогноза за такова. Не знам да има други неосъждани хора в България, които да са задържани пети месец без основание. Делото има политически привкус.“

„Прокуратурата злоупотребява с права, измислят се процесуални хитрости, за да се тормозят обвиняеми, а същевременно се отказва да разследва, че може да има престъпление, извършено от КПК.(Бившият зам.кмет на Варна Диан Иван съобщи на прокуратурата, че шефът на КПК Антон Славчев го е заплашвал, че ако не пише каквото се иска, ще влезе в ареста и след девет месеца и децата му няма да го познаят б.р.)

За неизвестния депутат

Има двоен аршин и чувство за несправедливост. От самото начало прокуратурата и КПК твърдят, че има неизвестен депутат, а единственото име, което се споменава е Асен Василев. Нито един свидетел не споменава друг депутат, освен Асен Василев, а те не го привличат и явно приемат, че не е той. Използва се фигурата на неизвестния депутат, за да се обоснове компетентност на СГП и КПК. След като се разследва, депутатът ще остане неизвестен, защото той е измислен, за да се оправдае компетентността на прокуратурата и КПК“, коментира още адвокат Лулчева.

