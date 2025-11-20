Адв. Емил Георгиев: ВКС разби на пух и прах процесуалните трикове на прокуратурата по делото срещу кмета на Варна

Върховният касационен съд сложи кръст на процесуланите трикове на прокуратурата. Така коментира решението на ВКС Окръжният съд във Варна да гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите четирима обвиняеми адвокат Емил Георгиев от инициативата „Правосъдие за всеки“ пред БНР.

По думите му прокуратурата успешно е прилагала тактиката във фазата на досъдебното производство – твърдейки, че в организираната престъпна група има лице с имунитет – депутат, който все пак остава неназован, за да се гледа делото в София.

Той посочи, че този похват е поддържан до последно, а след това е заменен с трика, че престъплението е започнало във Варна, а след това е довършено в друг град – София. Това твърдение прокуратурата го развива едва в обвинителния акт, посочва адвокат Георгиев.

ВКС казва, че почти всички обвиняеми са от Варна, от което следва по целесъобразност делото да се гледа от варненски съдилища.

Много важно е да се отбележи, че в 2/3 от съдържанието на определението се разбива на пух и прах тази странна процесуална фигура на прокуратурата с неназования депутат, който е остава непривлечен към отговорност, подчерта адвокатът. ВКС преподаде право на прокуратурата, категоричен е той.

Георгиев си задава въпроса как съдебните състави, които се произнасяха по мерките досега, не са забелязали този факт, като изрази предположение, че може би са били мотивирани с „други начини и средства“.