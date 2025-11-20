Делото срещу обвиняемите за изтезание на животни ще се гледа от Софийски градски съд, а не в Перник, реши ВКС

Делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев, обвиняеми за изтезаване на животни и продажба на клипове със зверствата, ще се гледа от Софийския градски съд, а не в Окръжен съд Перник, реши Върховният касационен съд.

Решението за промяна местната подсъдността е взето от върховните съдии, след искане на съдия-докладчика по делото в ОС – Перник, който е изложил подробни съображения за необходимостта от това.

В тях съдият е посочил, че наред с обвиняемия Георгиев, 13 от 16- те свидетели по делото живеят в София, а само трима от тях и обвиняемата Сашова, (в момента задържана в Сливенския затвор), имат местожителство извън района на Софийски градски съд. Докладчикът излага доводи, че това ще предзвика затруднения , свързани с придвижването на участниците по делото, както и с конвоирането на задържания в Софийския затвор обвиняем и ще се отрази на бързина и ефективност на процеса, ако се гледа от ОС – Перник.

Изтъква също, че 11 от 13 вещи лица по делото също живеят в София, както и че отделните деяния преобладаващо са извършени в столицата.

Като се запознава с фактическата обстановка по делото, състав на ВКС, трето наказателно отделение, приема, че искането за промяна на подсъдността е основателно:

“ За да се промени местната подсъдност е необходимо много обвиняеми или свидетели да живеят в района на определен друг съд (различен от този, на който делото е местно подсъдно) като техният брой значително надвишава броя на обвиняемите и свидетелите, които живеят в района на местно компетентния съд“

Съдът приема, че, казусът попада в хипотезата на чл.43, т.1 от НПК, „тъй като по – голямата част от свидетелите по делото, 13 свидетели от общо 16, включени в приложението към обвинителния акт и подсъдимият Г. ( Георгиев) живеят в София“.

Върховниет съдии обаче не приемат, че местоживеенето на вещите лица е основанне за промяната на подсъдността.

За прецизност е посочено:

„Предпоставките за промяна на местната подсъдност са изчерпателно уредени в разпоредбата на чл.43, т.1 от НПК и включват само местоживеенето на подсъдимите и свидетелите, което следва да е в района на друг еднакъв по степен съд, като включително близките разстояния между съдилищата, в които същите лица имат своето местоживеене не могат да бъдат отчитани при преценката за основателността на искането за промяна на подсъдността на това основание“.

Окончателно съдът изпраща делото, образувано в Окръжен съд – Перник за разглеждане и решаване на Софийски градски съд.

„ Данните определят основателността на искането на съдията-докладчик от Окръжен съд – Перник за промяна на местната подсъдност на делото и възлагането му за решаване на Софийски градски съд, поради наличието на съответните предпоставки за това по чл.43, т.1 от НПК, както и с оглед постигане на процесуална икономия и бързина в процеса“, е посочено в определението на съда .

Из обвинителния акт: 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев са обвинени за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост, също и за създаване на порнографски материали.

В обвинителния акт се посочва, че след като двамата установили, че има платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни, решили да заснемат видеоклипове с такова съдържание и да ги продават в интернет с цел печалба.

Те се снабдили с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях купували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

За продажба на файловете в интернет Сашова регистрирала канал в мобилното приложение Telegram.

В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни, които били достъпни срещу заплащане. В същия канал обвиняемата обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него.

В приложения ценоразпис на английски език посочила сумите за поръчкови видеа в диапазона от 130 до 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Указани били и начини на плащане за достъп до видеата – чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес.

В периода от март 2023 г. до декември 2024 г. обвиняемите заснели множество видеофайлове, съдържащи сцени на измъчване и умъртвяване на животни.

Престъпният сговор между Георгиев и Сашова, съществувал до декември миналата година, когато е заснето последното видео с умъртвяване на животни.

След протести в цялата страна срещу зоосадистите , двамата бяха арестувани и през март 2025 г. и бяха привлечени като обвиняеми за престъпните деяния, извършени от тях в Перник и София.

В момента те са с мерки за неотклонение „задържане под стража“. Oceм гoдини зaтвop ги очаква, ако се докажат обвиненията зa мъчeния и yбийcтвa нa живoтни срещу тях.

Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.