Хиляди варненци и софиянци поискаха свободата на „политическите затворници“ Благомир Коцев и Никола Барбутов

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Хиляди в София и Варна поискаха свободата на Благомир Коцев и Никола Барбутов, задържани близо пет месеца от прокуратурата с помощта на учтиви към обвинението съдебни състави.

Демонстрации има още в Пловдив, и в Стара Загора.

Протестът в Стара Загора обаче, е граждански за разлика от другите три, чийто организатор е „Продължаваме промяната“

В София протестът е под мотото „Свобода за политическите затворници“ , организиран от „Продължаваме промяната“, е в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.

„Тази вечер Благомир Коце и Никола Барбутов са двамата заедно в една килия и за първи път щ ще гледат телевизия“, обяви адвоката им Ина Лучева в София.

Думите й бяха посрещани с аплодисменти. По-рано днес по една от телевиите Лулчева с възмущение говори за условията в т.нар. „карцер“ в затвора, в килиите на кайто няма отопление и цари студ, а с прокурорска заповед е било забранено двамата да с обща килия и да се срещат.

Докато се прави бюджета трябва да настояваме политиците да отделят пари за условия в затвора, че ще им потрябват, каза адвокатът“, а думите й бяха посрещанит със смях и одобрение.

И Коцев и Барбутов са представители на „Продължаваме помяната“ и срещу тях има само твърдения на трети лица, които не са безспорно доказани от прокуратурата. Затова те са определяни като политически затворници от „Продължаваме промяната“, която е организатор на демонстрацията в четвъртък вечерта.

Хората се събраха около огромното розово прасе-касичка, инсталирано от младежите на „ПП“ по-рано през деня в знак на недоволство сруще проектобяджета за 2026 г.

Пред протестиращите бившият премиер Кирил Петков заяви, че гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата. .

На площад „Независимост“ се събираха и подписи срещу планираното вдигане на данъци и осигуровки от следващата година.

„Не оставяй демокрацията зад решетките“.

Демонстрации се провеждат и във Варна, а мотото на протестиращите е

Във Врана демонстрантите затвориха за кратко кръстовището пред сградата на общинската администрация. Оганизаторите се обявяват срещу съдебния произвол, който наричат „символ на разпада на България“ и нечовешките условия в т.нар. „разпределителен арест“.

„Да окупираме парламента идния вторник, когато се приема бюджетът и да не позволим на прасетата да го приемат. Защото после трудно ще е връщането назад“, каза лидерът на ПП Асен Василев на многохилядния протест, организиран от ПП в София в защита на варненския кмет Благомир Коцев, който вече над 4 месеца е в ареста. Сутринта там активисти на партията поставиха голямо розово прасе-касичка, което символизира продължаващото крадене на управляващите от бюджета.

Преди 2 дни Върховният касационен съд постанови, че делото на Благомир Коцев и двамата общински съветници не трябва да се гледа от Софийски градски съд, а трябва да се върне във Варна.

Два дни след като алармирахме за потресаващото преместване на политическите затворници Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор при ужасяващи условия, без съд и присъда, днес съдебната власт се събуди.

Съдия Снежана Колева от Софийския градски съд изпълни дълга си и направи единственото правилно действие – да се прекрати производството по делото за Благомир Коцев и да се изпрати към Върховния касационен съд за решение кой е компетентният съд.

Касационните магистрати взеха най-логичното и справедливо решение – делото да се гледа във Варна. Основанието – прокуратурата за 4 месеца не можа да събере доказателства за наличието на неизвестно лице с имунитет от София.

Така лъсна истината и рухна цялата поддържана досега теза защо трябва делата за Благо да се гледат в София. Действията от вчера на съдиите показват, че в системата все още има достойни магистрати.

Това със сигурност нямаше да се случи, ако гражданското общество не беше реагирало. Битката за справедливост обаче още не е спечелена.