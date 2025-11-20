Последни новини
Home / Законът / ОС – Варна: Като пристигне делото „Коцев“, веднага ще бъде определен докладчик и ще се пристъпи към мерките за неотколение

De Fakto 20.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 341 Прегледа

Садия Цвета Павлова е председател на Окръжен съд – Варна. Тя получи подкрепата на осем от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет през 2024 г.

Материалите по производството срещу варненския кмет и още четирима души, се очаква да пристигнат в окръжния съд във Варна, съобщиха оттам.  Това ще се случи, след като в сряда ВКСопредели  делото да се гледа във Варненския  окръжен съд.

Заради засиления обществен интерес по делото от съда посочват какво предстои да се извърши  според НПК:

1 След пристигане на материалите от производството в същия ден ще бъде образувано дело в Окръжен съд – Варна.

2. Чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет ще бъде определен съдия-докладчик.

3. Разпределението на съдия-докладчик ще бъде направено публично, в присъствието на медиите, които ще бъдат информирани допълнително за конкретния ден и час.

4. Съгласно законовите разпоредби, съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

След като бъде определен съдия-докладчик ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки за неотклонения.

Варненският окръжен съд ще информира своевременно обществеността за хода на делото, при стриктно спазване на законовите разпоредби, обещават оттам.

 

