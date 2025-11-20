Първокурсници от ЮФ на СУ на среща с магистрати от Софийската апелативна прокуратура в Деня на отворените врати

„Наказателното право е изключително интересно. Не бих сменила професията си с никоя друга“ — с тези думи административният ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова се обърна към първокурсниците от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на среща по повод Деня на отворените врати в институцията.

Магистратът запозна бъдещите юристи със структурата на прокуратурата, подчертавайки важната роля на САП като най-голямата апелативна прокуратура в страната, чийто район обхваща София-град, София-окръг, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана и Перник.

На студентите бяха разяснени функциите на прокуратурата при въззивния контрол, както и към предизвикателствата в работата по тежки наказателни дела.

Прокурор Нина Янева от Софийската апелативна прокуратура представи конкретни случаи от практиката, като даде възможност на студентите да разберат как теорията се прилага в реална среда.

По време на срещата магистратът сподели с първокурсниците своя професионален път и предизвикателствата, с които се е срещала през годините, за отговорността, която носи всяко решение. Тя насърчи студентите да следват вътрешните си убеждения и професионална етика. „В основата на всяко дело стои изясняването на фактите. Всичко започва от установяването на фактическатата обстановка – независимо за какъв вид производство става въпрос“, обобщи Янева.

Магистратът напомни на бъдещите юристи, че добрата аргументация започва от силния и ясния изказ. Тя говори за подбора на изразните средства и за това как правилната интонация може да подсили позицията на държавното обвинение и да поддържа вниманието на съда. Янева насърчи студентите да развиват речта и аналитичните способности: „Четете, дори и речник – това разширява мисленето и ви прави по-уверени в съдебната зала“.

Прокурорският помощник в Софийската апелативна прокуратура Даниел Димитров сподели със студентите изискванията за заемане на тази длъжност в съдебната система, която дава безценен практически опит за стартиране на юридическата кариера. Той разясни специфичните предизвикателства на своята работа, включително аналитичната работа по делата, систематизирането на големи обеми информация и постоянната комуникация с прокурорите по конкретни казуси, както и да се види отблизо как се вземат решения на въззивно ниво.

„Бъдете истински, бъдете себе си“, посъветва прокурор Янева студентите. „Това е най-сигурният начин да останете независими, честни и устойчиви в професията“, заключи магистратът.

Провеждането на Дни на отворените врати е част от усилията на Софийската апелативна прокуратура да насърчава прозрачност, откритост и диалог с академичната общност, като предоставя на бъдещите юристи възможност да се запознаят отблизо с работата на институцията.