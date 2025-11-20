Последни новини
Home / Законът / СРС осъди бившата полицайка Симона Радева на 5 г. лишаване от свобода, прокуратурата поиска условна присъда

СРС осъди бившата полицайка Симона Радева на 5 г. лишаване от свобода, прокуратурата поиска условна присъда

De Fakto 20.11.2025 Законът Напишете коментар 124 Прегледа

Defakto.bg

Софийският районен съд осъди бившата полицайка Симона Радева на пет години затвор за укривателство – тя е е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която причини на 5 юли 2022 г. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно.

Според обвинението след катастрофата тя е занесла и държала стълба, за да може Семерджиев да се прибере в дома си в столичния кв. “Лозенец”, тъй като ключовете са останали в автомобила му.

По-рано днес прокурор Иво Боев поиска условна присъда от две години затвор с 4-годишен изпитателен срок, а самата Радева и защитата ѝ настояха тя да бъде оправдана.

Съдебното заседание в Районния съд продължи близо осем часа. В края му съдът потвърди мярката ѝ “подписка” и наложи забрана за напускане на страната

Решението на съда не е окончателно и може да бъде оспорено пред Софийския градски съд.

Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев, днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд. Според обвинението бившата полицайка е занесла стълба на Семерджиев във фаталната нощ, с която той се е покатерил и влязъл през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години затвор на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.

Пред съда Семержиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.

 

About De Fakto

Проверете също

ОС – Варна: Като пристигне делото „Коцев“, веднага ще бъде определен докладчик и ще се пристъпи към мерките за неотколение

Материалите по производството срещу варненския кмет и още четирима души, се очаква да пристигнат в …

Варненският окръжен съд трябва да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор.

Адвокат Лулчева очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване