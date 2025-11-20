Варненският окръжен съд трябва да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор.

Адвокат Лулчева очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за неотклонение.

След решението на Върховният касационен съд, че делото срещу варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа във Варна, адвокат Ина Лулчева пред NOVA NEWS определи действията на прокуратурата като злоупотреба с власт, която съдът по мерките толерираше„.

Според Лулчева целта е била делото да остане в София, а за това прокуратурата е използвала „шмекерски номер“, като е вкарала в обвинението „неустановен депутат“, за да може делото да се гледа от Софийски градски съд.

„Това е малко шизофренно – хем е неизвестно лице, хем е лице с имунитет. Няма неизвестен депутат. Всички депутати са известни“, коментира адвокат Лулчева. Тя допълни, че единственият депутат, посочен от свидетелката Пламенка Димитрова, е Асен Василев, но прокуратурата твърди, че депутатът е неизвестен.

Делото трябва да бъде изпратено във Варна в рамките на ден, след което Варненският окръжен съд да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор, посочи Лулчева.

Тя очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за неотклонение. „Надявам се до края на тази седмица по-бързо да се гледа мярката за неотклонение“, заяви Лулчева. Тя припомни, че в особеното си мнение апелативният съдия Андрей Ангелов отбелязя, че Благомир Коцев засужава най-много „подписка“. След внасянето на обвинителиня акт в съда, няма убедителна причина да му се налага и „домашен арест“, каза адвокатът.

Лулчева е категорична, че доказателствата по делото са слаби, томовете по него „празни“, а обвинението е изградено върху твърдения, че други лица са искали подкупи от името на кмета, но нито един свидетел не твърди, че Коцев лично е искал пари.

Тя изрази съмнение, че целта на процеса е разкриването на обективната истина:

„Досега съдът казваше, че Благомир Коцев трябва да бъде задържан, защото са разпитвали свидетели и са изисквали документи и той е щял да затрудни разследването. Сега това вече отпада и няма никакво основание господин Коцев да продължава да е в асреста, освен ако основанието не е това, което ние предполагаме от самото начало, а именно – той да бъде отстранен като кмет и да служи като един знак на всички бъдещи кандидати за такива длъжности, които биха дръзнали да застанат не на страната на властта„.

Целият разговор тук