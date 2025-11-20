Янкулов: Съдът можеше да реагира далеч по-рано на очевидната злоупотреба с право по делото „Коцев“

Share Facebook

Проблемите ни с върховенството на правото са дълбоки и надпартийни. Недоволството не е само сред гражданите, но и в професионалната общност

Групата за мониторинг на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Европейския парламент проведе вчера закрито заседание за върховенството на закона в България. Групата е част от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП. На заседанието вчера са били изслушани министърът на правосъдието Георги Георгиев, заместник министърът на културата Тодор Чобанов, председателят на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, а също така и представители на неправителствени организации и медии. Представителите на групата са споделили след заседанието, че наблюдението върху България ще продължи. Някои от евродепутатите са настоявали и за организиране на мисия в България, съобщи БНР.

Винаги има желание да се чуе неправителствения сектор на европейско ниво, въпросът е какво следва от това, коментира пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, който вчера също беше сред изслушаните.

„Нещата са сведени до това от кое политическо семейство са съответните евродепутати. Въпросите с върховенството на правото в България поне до момента се свеждат до тази плоскост – как политически стоят нещата? Не се изследват в по-голяма дълбочина и че това всъщност не е проблем на някаква моментна политическа конфигурация. Проблемите ни са много по-дълбоки в тази област и те определено са надпартийни, не могат да бъдат сведени до една или друга политическа сила. Но естествено тези, които сега управляват, и тези, които са управлявали доста дълго време, няма как да не ги идентифицираме като главните виновници за сегашното състояние“, коментира той.

Според него това не е тяснопартиен проблем:

„А понеже така го усещат и самите евродепутати и поради тази причина в зависимост от това от кое политическо семейство принадлежат, така и гледат на нещата, които се случват тук – някак си все едно критикуващите в момента състоянието на публичния сектор са тези, които са политически противници на сегашните управляващи, докато подкрепящите сегашните управляващи си затварят очите за тези ключови въпроси за състоянието на върховенството на правото в България. Така можем да обобщим ситуацията на европейско ниво“.

Андрей Янкулов подчерта обаче, че има недоволство не само сред гражданите. По думите му в професионалната общност недоволството от това какво се случва също е доста силно:

„И там тези проблеми са толкова видими, че хората, които на ежедневна база се занимават с правосъдие, също можем да ги причислим в групата на граждански недоволните от състоянието на нещата въобще„.

Състоянието на нещата е доста лошо, обобщи той и изказа мнението си:

„Не виждам някакви особени поводи за оптимизъм от това, че си отчитаме изпълнението на един или друг технически критерий по някоя от точките там. За съжаление това е основният упрек, който можем да отправим към начина, по който Европейската комисия се занимава с въпросите на върховенството на правото. Българските власти горе долу доста бързо успяха да се научат как тези технически критерии да ги покриват или поне да демонстрират желание от външна страна, че уж ще покриват тези технически критерии. Докато накрая по същество на практика абсолютно нищо не се случва“.

Според него за да има промяна на институционалната среда, критичната маса от хора – и гражданите, и в професионалната общност, трябва да се увеличава и тя ще се увеличава и ще става много по-гласовита и в един момент това би могло евентуално да доведе по естествен път до политическа промяна на ситуацията в България.

„Иначе не виждам как може да стане. От Европа или от някъде другаде няма да ни оправят нещата“, категоричен бе той.

„Съдът можеше да реагира далеч по-рано на очевидната злоупотреба с право, която наблюдавахме покрай начина, по който се развиваше досъдебната фаза на това производство“, коментира Янкулов относно делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Според него има много проблемни аспекти по делото:

„Затварянето на очите пред тези толкова съществени множество процесуални аномалии, аз не мога да си го обясня. Всички тези процесуални аномалии в хода на това наказателно производство – моето мнение е, че няма как съд, който се занимава с даден въпрос, да не им обърне съществено внимание и да не реагира на база на това, което вижда„.

Той подчерта, че има добро и лошо обяснение на нещата, като лошото е, че всичко това не е случайно и има целен ефект.

Имаме брутална масовост на отводите в съдебната система, подчерта Андрей Янкулов, като посочи, че от началото на годината те са около 30 хил.

