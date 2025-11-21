Ако съдиите във Варна си направят отвод,  ще продължи цикълът на злоупотреба с наказателно производство за „други цели“

В професионалната общност на юристите има едно разбиране за това, че системата е подчинена. За съжаление професионалната общност няма енергията и силите сама да се справи, каза в интервю пред БНР адв. Йонко Грозев, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека.

„Наблюдавайки институциите, за мен, ако има позитивна промяна, тя първо трябва да дойде от политическия процес и с помощна роля от европейските институции с конкретни изисквания“, смята той.

Според него правосъдната система няма ресурса отвътре да се промени:

„Очакваме мобилизация на българските граждани и да разберат, че да има независима система на правосъдие зависи от всеки един от нас.“

За адв. Йонко Грозев, ако искаме върховенство на правото, това е задача на българското общество:

„В момента имаме натрупване на фактори, които са далеч отвъд тези наказателни производства срещу политици от опозицията. Ние имаме незаконен ВСС, незаконен Инспекторат към ВСС, незаконен главен прокурор и незаконна Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

Това са ключови органи за ЕС. Основният принцип за върховенство на правото създава реален проблем и тези факти в България много трудно ще бъдат обяснение по начин, който е приемлив за европейските институции.“

Адв. Грозев коментира наказателните производства срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Николай Барбутов. Посочи, че двете си приличат по това, че са по едно и също време. А това е едно от доказателствата, че целта на тези наказателни производства е за отстраняване на политици от опозицията.

Юристът коментира, че с решението на ВКС делото на Коцев да се върне във Варна става ясно, че

няма данни да има лице с имунитет – депутат, което да се разследва.

„След като вече е приключило разследването е очевидно, че това основание за мярката „задържане под стража“ отпада. Би трябвало да се бъде освободен Коцев, но се забавя намирането на компетентния съд, който да разгледа искането за промяна на мярката и той продължава да бъде задържан. Нещо, което все повече създава убеждението, че целта не е наказателно преследване, а отстраняването му от поста кмет на Варна. Ако съдиите във Варна си направят отвод, ще е неприятно и ще продължи цикълът на злоупотреба с наказателно производство за други цели„, коментира адв. Йонко Грозев.

„Има лица, които са посочили в свидетелските си показания, че са давали подкуп – престъпление. И вместо да им бъде повдигнато обвинение на тях, каквото е задължението по закон, сега целта е отстраняването на кмета на Варна. Това е в противоречие с принципа на демокрацията. И това трябва да е сериозен сигнал за всеки български гражданин, който вярва в демокрацията.“