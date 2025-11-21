ЕК дава България на Съда на ЕС за неизпълнение задължения по три директиви на Съюза

Европейската комисия даде България на Съда на ЕС за неспазване на ангажиментите по Директивата за намаляване на националните емисии.
България не е изпълнила задължението си за намаляване на емисиите на амоняк, като е налице системен пропуск в действията на властите въпреки поредица от предупреждения и анализи през последните години. Страната ни не е постигнала необходимото намаление за 2020 и 2021 г. и не е представила достатъчно надежден план за изпълнение на бъдещите цели.
Срещу България бяха открити и три нови наказателни процедури, съобщи БНР.
Първата е заради непълно или неправилно транспониране в националното законодателство на Директивата за правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателни производства. Комисията е установила, че не всички обхванати от правилата лица имат ефективен достъп до такава помощ у нас.
Втората процедура е свързана с новата Директива за енергийна ефективност. Комисията изпрати официално уведомително писмо до всички страни- членки с изключение на Чехия, която единствена е транспонирала изцяло правилата. Всички държави от ЕС трябва да намалят крайното си енергийно потребление с 11,7% до 2030 г. спрямо прогнозите от 2020 г.
Третата процедура е по директивата, която изисква страните-членки да въведат санкции за нарушения, свързани с нови регулации по пазарите на финансови инструменти. България не е уведомила Комисията за транспонирането на изискваните законови текстове до крайния срок – 29 септември 2025 г.
Наскоро Съдът на ЕС осъди България осъди България за невъзстановена държавна помощ при евтини заменки на горски имоти в периода 2007 – 2009 г. за невъзстановената държавна помощ от заманеките на горсиги имот през 2007 г– 2009 г.
Предстоящо е съдът да определи тежки глоби.