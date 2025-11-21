Галина Захарова: Всички страни в процеса могат да са пристрастни, съдът няма това право

Всички останали са страни, те имат право да са пристрастни, съдът няма това право и това е неговото призвание, коментира Захарова пред гостите на форума. Разполагаме с механизми за саморегулация, но съществува едно оръжие за защита на съда и това е безпристрастността му. В нито едно цивилизовано общество няма алтернатива на съда, каза тя.

По повод годишнината на ВКС Захарова отбеляза, че силата на тази 145-годишна традиция не зависи от човека, който административно оглавява съда. Съдът е силен, защото хората, които работят там, са силни и изпълняват своя дълг, посочи председателят на ВКС.

Тя допълни, че когато съдът е пристрастен и дава изява на това, когато се поддава на човешката емоция да съчувства на един или друг участник в процеса, допуска нарушение. По нейните думи недоверието и емоцията на хората, страданието и дълбока им болка съдиите трябва да ги разберат. Те трябва да обяснят какво може съдът да прави и какво не, за да не бъде обвинен в пристрастие.

В началото на форума бащата на починалата в катастрофа Сияна Николай Попов връчи на Захарова петиция с 22 109 подписа срещу корупцията в съда и с искане на оставката ѝ. Той отправи молба към съдиите, които присъстваха на конференцията, да се замислят за това, което се случва сред обществото.

„Винаги сме искали да водим диалог, такъв не се е случвал. Били сме във Висшия съдебен съвет, но не са ни приемали. Не сме желали това да е начинът, по който да говорим с вас. Апелирам ви да се замислите върху това, което се случва в обществото, капсулирали сте се и не обръщате внимание какво се случва в обществото, каза още Попов.

След като си тръгна от конференцията Попов предупреди, че ако по делото за смъртта на Сияна – в частта състоянието на пътния участък, няма адекватно разследване, ще отиде на протест и пред държавното обвинение.

В изказването си на конференцията председателят на Конституционния съд Павлина Панова отбеляза, че съдът е крехката, но важна основа, крепяща общочовешките ценности свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Те са записани в Конституцията във време, в което се подлагат на изпитания, каза Панова.

Идеята за правова държава продължава да се прокламира и поддържа от всички, нейното конкретно прилагане става все по-неуверено и проблематично. Необходимостта от нейното гарантиране е все по-видима. Няма правова държава и правосъдие без независимост на съдиите, а независимостта е състояние на духа, заяви Панова.

Тя допълни, че независимостта е средство за постигане на ефективно и ефикасно правосъдие в интерес на гражданите. Независимостта на съдебната власт може да съществува там, където почива на авторитет, а той трябва да се гради върху достойнството на тези, които носят тази власт, каза още председателят на КС.