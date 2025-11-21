След като получи материалите, Окръжен съд Варна образува делото срещу кмета на града Благомир Коцев и останалите обвиняеми

Share Facebook

Окръжен съд Варна днес по обяд, след като е получил от СГС папките по делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима обивнияеми, е образувал прозводството, което му бе определено да разгледа от Върховния касационен съд.

За съдия докладчик е определена съдия Светла Василева Даскалова.

Очакванията са съдът веднага да поиска конвоиране на кмета от Софийския във Варненския затвор и да се произнесе по мярката му за неотклонеиие, по която заради трикове на прокуратурата от 7 ноември по седмото искане на защитата досега съдия не успя да се произнесе.

Съдия Снежина Колева от СГС прекрати делото с мотива, че делото не е подсъдно на столичиня заради липсата на „неизвестния“ депутат, станал причина то да се гледа в София, без да е привличан към наказателна отговорност, както и заради факта, че всички обвиняеми и свидетели са от Варна. ВКС прие съображенията й и даде приоритет на местната подсъдност, за която адвокатите настояваха от внасянето на делото в СГС.

Адв. Ина Лулчева е подала поредно искане за промяна на на „задържане под стража“ на Коцев, който е в ареста от 8 юли 2025 г.

След внесения обвинител акт в съда, отпаднаха досегашните оправдания на софийските съдии да го държат в ареста, за да не влияе на свидетелите.

Снощи хиляди софиянци, варненци, старозагорци и др. поискаха свободата на „политическите“ затворници в България, виден представител на които е варненският кмет, отвлечен от града си от „бели якички“ по думите на изтерзаната му съпруга.