Home / Законът / След като получи материалите, Окръжен съд Варна образува делото срещу кмета на града Благомир Коцев и останалите обвиняеми

De Fakto 21.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 210 Прегледа

Окръжен съд Варна днес по обяд,  след като е получил от СГС папките по делото  срещу Благомир Коцев и останалите четирима обивнияеми,  е  образувал   прозводството,  което му бе определено да  разгледа от Върховния касационен съд. 

За съдия докладчик е определена съдия Светла Василева Даскалова. 

Очакванията са съдът веднага да поиска  конвоиране  на кмета от Софийския във Варненския  затвор и да се произнесе  по мярката му за неотклонеиие, по която заради трикове  на прокуратурата от 7 ноември по седмото искане на защитата досега съдия не успя да се произнесе.

Съдия Снежина Колева от СГС прекрати делото с мотива, че делото не е подсъдно на столичиня  заради липсата на „неизвестния“ депутат, станал причина то да се гледа в София, без да е привличан към наказателна отговорност, както и заради факта, че всички обвиняеми и свидетели са от Варна. ВКС прие съображенията й и даде приоритет на местната подсъдност, за която адвокатите настояваха от внасянето на делото в СГС.

Адв. Ина Лулчева е подала поредно искане за промяна на на  „задържане под стража“  на Коцев, който е в ареста от 8 юли 2025 г.

След внесения обвинител акт в съда, отпаднаха досегашните оправдания  на софийските съдии да го държат в ареста, за да не влияе  на свидетелите.

Снощи хиляди софиянци, варненци, старозагорци и др.   поискаха свободата на   „политическите“  затворници в България, виден представител на които е варненският кмет, отвлечен от града си от „бели якички“  по думите на изтерзаната му съпруга.

