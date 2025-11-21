Писателят Радослав Бимбалов: За тогите и срама

С риск да се повторя, намираме се в последна фаза по въвеждането на диктатура, по схема, прилагана от столетия по света.

Първите крачки – овладяване на медиите, разбиването на опозицията и превръщането на репресивните органи в лични бухалки са вече факт.

Последната фаза при установяването на всяка диктатура е окончателното оседлаване на последната независима власт – съда.

Вече виждаме как големи части от тази система са превърнати в някакво секретарско бюро към прокуратурата. Но съдебната власт има още останали съпротивителни сили и те ще бъдат постепенно унищожени.

Съвсем неслучайно, докато сме заети с десетки други по-шумни и скандални събития, у нас тече акция по свалянето на съдия Галина Захарова, председател на Върховния Касационен Съд.

Нормалните хора няма как да чуваме често нито нейното име, нито висшия съдебен орган, който тя оглавява. Но ей на, напоследък чухме, че ВКС отказва да приеме Сарафов за глава на прокуратурата… Публично и безапелационно.

И хоп, срещу съдия Захарова вече е налице добре организирана „подписка“ за нейното отстраняване…

Крачката по окончателно оседлаване на съдебната система е в ход и желанието на организаторите на нашата нова диктатура е това да стане бързо и брутално, пред широко отворените очи и на малкото останали почтени магистрати в България.

Досега съм виждал само малцина, истински смели, представители на тяхната професионална общност да се изправят срещу бруталното погазване на своята независимост и на законите у нас. Знам колко неуютно се чувстват, когато свалят тогата, колко правни и административни пречки имат пред това да защитават открито своята гилдия и себе си.

Само че ако сега не го направят, рискуват да се превърнат в слуги. Тогите може и да скрият срама им от останалите, но не и от самите тях…

Часовникът тик-така, дами и господа магистрати… Имате съвсем малко време. За съжаление – ние също.

