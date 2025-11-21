В условия на остро недоволство депутатите ще обсъждат на първо четене Държавният бюджет за 2026 година

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Държавният бюджет за 2026 година ще бъде гласуван на първо четене в пленарната зала, без да е обсъден в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради бойкот на работодателите.

Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро.

Бюджет 2026 година е изчислен с лимит за поемането на нов държавен дълг от 10,5 милиарда евро, който многократно надхвърля изплащането на дефицита и рефинансирането на старите задължения.

Министър Теменужка Петкова обърна внимание, че в новия дълг са включени и разходи по отбранителния инструмент SAFE.

В преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета са включени и промените в данъчните закони. С тях данък „дивидент“ се покачва от 5 на 10 на сто. При хазарта също има увеличаване на облагането – от 20 на 25 на сто. Ръст е заложен при акцизните ставки на тютюневите изделия. Много остра реакция предизвика и изискванията за софтуер на търговците – т.нар. СУПТО.

За сметка на това бюджетът бележи ръст на заплатите в МВР с – 11.4% увеличение след като лятото получиха 50%, за съдебната власт – 14.7 % , докато за всички други държавни служители – средно 5% увеличение на заплатите.

Брутни заплати в съдебната система от 24 000 ще се увеличат с още 6 000 лв, сочат разчетите на опозицията.

Финансовата рамка срещна остри критики и от опозицията, и от бизнеса и синдикатите. Докато работодателите се оплакват от „тормоз“ и предупреждават, че няма да могат да се възползват от възможностите, които въвеждането на еврото отваря, за по-голяма конкуренция и повишаване на инвестициите, синдикатите възразиха срещу недостатъчния ръст на доходите в определени сфери.

Вчера на първо гласуване бяха одобрени бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Бяха представени и докладите на ресорните комисии за държавния бюджет.