Върховният съд на Испания призна за виновен главния прокурор Алваро Гарсия Ортис за изтичането на поверителна информация относно дело за данъчна измама, в което е замесен партньорът на главна фигура от опозицията, предаде Ройтерс.

Решението на върховната инстанция е безпрецедентно и лишава Гарсия Ортис от правото да заема настоящата си длъжност в продължение на две години, както и го осъжда да заплати глоба на стойност 7300 евро.

Правителството на Санчес ще уважи решението, макар и да не е съгласно с неого и ще започне процес по назначаване на нов главен прокурор през следващите дни, заяви министърът на правосъдието Феликс Боланьос.

„Несъгласието с това решение не трябва да води до широко разпространено недоверие към институциите“, каза той в публично телевизионно изявление.

Свидетелствайки по време на делото, Гарсия Ортис отрича да е споделил с медиите съдържанието на имейл между прокурорите и адвоката на Гонсалес Амадор, в която адвокатът е предложил клиентът му да признае две обвинения в данъчна измама в сделка, за да избегне затвор.

По-късно Гонсалес Амадор свидетелства в съда, че не е знаел за подобна сделка.