„Възраждане“ събра подписи и сезира Конституционния съд със закона за „Лукойл“, а съдът образува дело

От „Възраждане“ събраха необходимия брой подписи и внесофха жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията „Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов:

„Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост.

След внасяне на жалбата КС образува конституционно дело №18/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за

административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията, съобщиха от съда.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

Този закон ще доведе до огромни щети за българската държава, защото „Лукойл“ ще заведе съдебни дела за огромни щети в размер на милиарди левове, заяви Костадин Костададинов, който се надява Конституционният съд да излезе с решение по казуса „защото всеки ден, в който не се прави това ще ни коства милиарди“.

За внасянето на искането в КС „Възраждане“ са получили подкрепа от МЕЧ и „Величие“ и така са събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

Наскоро парламентът направи скоростни промени, с които даде големи правомощия на особения управител на рафинерията в Бургас, който може да се разпорежда с активите рафинерията без съгласие на собствениците, като изключи действията от администиратевин и съдебен контрол.