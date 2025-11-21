Последни новини
„Възраждане“ събра подписи и сезира Конституционния съд със закона за „Лукойл“, а съдът образува дело

De Fakto 21.11.2025 Законът Напишете коментар 91 Прегледа

От „Възраждане“  събраха  необходимия брой подписи и внесофха  жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията „Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов:

„Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост.

След внасяне на жалбата КС образува   конституционно дело №18/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията, съобщиха от съда.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

Този закон ще доведе до огромни щети за българската държава, защото „Лукойл“ ще заведе съдебни дела за огромни щети в размер на милиарди левове, заяви Костадин Костададинов, който се надява  Конституционният съд да излезе с решение по казуса „защото всеки ден, в който не се прави това ще ни коства милиарди“.

За внасянето на  искането в КС „Възраждане“ са получили подкрепа от МЕЧ и „Величие“ и така са събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

Наскоро парламентът направи скоростни промени, с които даде големи правомощия на особения управител на рафинерията в Бургас,  който може да се разпорежда с активите рафинерията без съгласие на собствениците, като изключи действията от  администиратевин и съдебен контрол.

Президентът Румен Радев наложи вето, което  беше бързо преодоляно от управляващот мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“.  Това им даде възможност да назначат доскорошния управител на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов за особен управител.

„Възраждане“ ще се включи в блокадата на сградата на парламента във вторник, за която вчера призова лидерът на ПП Асен Василев , за да се  осуети приемането на бюджета:

Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца, касички пред парламента – няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от „Възраждане“ сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим„.

