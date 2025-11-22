Последни новини
Home / Законът / Борисов поискал представители на ГЕРБ в ОИК да блокират свалянето на Благомир Коцев като кмет на Варна

Борисов поискал представители на ГЕРБ в ОИК да блокират свалянето на Благомир Коцев като кмет на Варна

De Fakto 22.11.2025 Законът Напишете коментар 130 Прегледа

Defakto.bg
Бойко Борисо начело, Ццека Цачева и Костадин Ангелов. Снимка БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е потърсил представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, за да гласуват срещу изтеглянето на кмета Благомир Коцев, съобщи Нова тв.   Той не желаел  служебни победи, цитира го телевизията.

Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.

“ На свое заседание изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с Бойко Борисов взе решение единодушно да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета. С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели към служебни победи. Не искаме името на партията да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, заявява и Костадин Ангелов.

Повод за общинските вълнения във Варна е втори сигнал в ОИК от един  от ключовите свидетели срещу Коцев Биляна Якова – Атанасова, която поискала  отстраняването му от поста заради неправомерно ползван отпуск.

Председателят Общинската избирателна комисия – Варна от ГЕРБ  насрочил спешно заседание в неделя, за да се прекратят пълномощията на Благомир Коцев. То е насрочено в неделя в 10:15 часа, но не в сградата на общината, където заседава комисията, а в „Спортна зала“, където заседава по време на избори.

Членовете на ОИК не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично  още миналия понеделник  да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят, алармираха от  ПП-ДБ.

На страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК, пишат медиите.

На практика спешното заседание било  свикано , минути като председателят на ОИК-Варна разбрал, че съдия-докладчик по съдия Светла Борисова е образувала делото срещу Благомир Коцев в ОС – Варна и е издала разпореждане той  да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна.  С второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани исканията на защитата за изменение мярка за неотклонение „задържане под стража“.  От 8 юли Коцев  единствен бе държан в ареста, а остналите обиняеми са на сволода.

Софийска градска прокуратура  в последните седмици от престоя на Коцев в ареста на НСлС в София,  му повдигна ново обвинение за опит да принуди  смидетелка Биляна Атанасова  да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като я предупредил, че щe взeмe cтopиг мepĸи aĸo нe cи въpши paбoтaтa.  Cтaвaлo  дyмa дa ce пpeвeдaт  cpeдcтвa пo eднa пpoгpaмa нa oбщинaтa зa интeгpиpaнe нa гpaдcĸия тpaнcпopт ĸъм oбщинcĸoтo дpyжecтвo гpaдcĸи тpaнcпopт.

Дамата,   пpeвъpнaлa ce в cвидeтeл cpeщy  варненския кмет  билa  yвoлнявана два пъти,   ĸмeтът e подал сигнал в прокуратурата, ĸoятo e  отказала да образува досъдебно произвoдоство,  но посочила,  че има сериозни администативни нарушения в работата на Атанасова.

About De Fakto

Проверете също

Цариградска: Ако личността на шефа на ВКС нямаше значение, ни#Кой нямаше да сочи персонално Захарова като мишена

Председателят на ВКС съдия Галина Захарова по повод подписката за нейната оставка: “С или без …

Коментар по случки от седмицата: Приберете си Борислав Сарафов и свалете ръце от Галина Захарова (да не патите)

Поздравявам всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване