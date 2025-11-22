Борисов поискал представители на ГЕРБ в ОИК да блокират свалянето на Благомир Коцев като кмет на Варна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е потърсил представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, за да гласуват срещу изтеглянето на кмета Благомир Коцев, съобщи Нова тв. Той не желаел служебни победи, цитира го телевизията.

Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.

“ На свое заседание изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с Бойко Борисов взе решение единодушно да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета. С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели към служебни победи. Не искаме името на партията да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, заявява и Костадин Ангелов.

Повод за общинските вълнения във Варна е втори сигнал в ОИК от един от ключовите свидетели срещу Коцев Биляна Якова – Атанасова, която поискала отстраняването му от поста заради неправомерно ползван отпуск.

Председателят Общинската избирателна комисия – Варна от ГЕРБ насрочил спешно заседание в неделя, за да се прекратят пълномощията на Благомир Коцев. То е насрочено в неделя в 10:15 часа, но не в сградата на общината, където заседава комисията, а в „Спортна зала“, където заседава по време на избори.

Членовете на ОИК не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично още миналия понеделник да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят, алармираха от ПП-ДБ.

На страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК, пишат медиите.

На практика спешното заседание било свикано , минути като председателят на ОИК-Варна разбрал, че съдия-докладчик по съдия Светла Борисова е образувала делото срещу Благомир Коцев в ОС – Варна и е издала разпореждане той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. С второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани исканията на защитата за изменение мярка за неотклонение „задържане под стража“. От 8 юли Коцев единствен бе държан в ареста, а остналите обиняеми са на сволода.

Софийска градска прокуратура в последните седмици от престоя на Коцев в ареста на НСлС в София, му повдигна ново обвинение за опит да принуди смидетелка Биляна Атанасова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като я предупредил, че щe взeмe cтopиг мepĸи aĸo нe cи въpши paбoтaтa. Cтaвaлo дyмa дa ce пpeвeдaт cpeдcтвa пo eднa пpoгpaмa нa oбщинaтa зa интeгpиpaнe нa гpaдcĸия тpaнcпopт ĸъм oбщинcĸoтo дpyжecтвo гpaдcĸи тpaнcпopт.