Коментар по случки от седмицата: Приберете си Борислав Сарафов и свалете ръце от Галина Захарова (да не патите)

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Поздравявам всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта – те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата.

Това заяви държавният глава Румен Радев по събития от седмицата, свързани с поредно прегазване на Конституцията. „Властта може и да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват, предупреди още президентът.

Онзи ден на огромния митинг в столицата в защита на Благомир Коцев и Никола Барбутов, съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев, заяви: „Ако искаме да извоюваме свободата си, ще трябва да се пооцапаме! В България няма свобода, няма демокрация„.

Предупреди, че на протестите може да се събират представители от различини политически слоеве, чиито възгледи не се приемат от организаторите, но е важна общата позиция срещу беззаконието.

По повод критиките към бюджета и призива на Асен Василев за окупация на парламента идния вторник, дори Костадни Костадинов, макар и с уговорки заяви, че „Възраждане“ ще подкрепи акцията.

Невъзможното е напът да се случи заради голямата цел да спрат издевателствата над правото от удобното мнозинство, позволило на Борисов и Пеевски самодоволно да се разпореждат с държавата и хората.

Плахите още опити за общо противодействие се случиха преди да стане известна подмолната

акция срещу председателя на ВКС Галина Захарова.

Удивително е, че под булото на човешкото страдание, един баща, Николай Попов, загубил трагично детето си, поиска оставката на Захарова „заради всички безобразия с с убитите деца на пътя, от бавните дела, скандалните присъди по пътни дела и нарече ВКС „политбюро на съдебната система“.

От съчувствие няма коментираме очевидната нелепост на тези твърдения, а достътъчно да се прочете поне едно съдебно дело за отговорността на държавата, за да се забережи, че в масовия случай причината за бавното наказателно правосъдие се корени в прокуратурата.

„Съдът не е безгрешен, но е единственият орган в страната, призван да защитава Конституцията, правата и законите. Страните имат право да са пристрастни, да дават изява на своите емоции. Съдът няма право. Единственото оръжие за защита на съда е неговата независимост“, запази самообладание председателят на ВКС Галина Захарова и даде възмжност на бащата да даде гласност на мнението си пред форум на съдиите.

Да отидеш при един от малцината магистрати у нас, които не се поддават на мръсни уговорки и отстоява стандартите на правото, да искаш диалог, но и да събираш подписи за оставката му, ( все съдът отговаря за състоянието на пътя между Телиш и Радомирци), стъписа с объркаността на посланието.

И то в момент, в който върхът на прокуратурата е незаконно узурпиран от едно и.ф. , усвоило маниерите на политическите си покровители да не забелязва възмущението, е показателно за солидна задкулисна спойка. Но един баща, поддал се на манипулация, стъписа с акцията си. Именно с неговите адмирации към прокуратурата, Сарафов се похвали пред ВСС преди време.

В последна сметка бащата свърши работата на онези, които скърцат със зъби срещу съдиите от Върховния касационен съд, които остана сериозна преграда срещу показното беззаконие на високоплатените апаратчици във ВСС, които задържаха Сарафов начело на прокуратурата. Съдът не се скри под масата, а на глас обяви – Сарафов е загубил легитимност на поста, след изтеклия законов срок да е шеф на обвинението.

И хоп, срещу съдия Захарова вече е налице добре организирана „подписка“ за нейното отстраняване, коментира писателят Радослав Бимбалов.

Неприлично възнаградените помощници, (на които властта добавя за годината на еврото към досегашните месечни доходи от над 20 000 лв., още по няколко хилядарки, на фона на 120-те лева, които Пеевски и Борисов щедро отпускат за Коледа на едва кретащи пенсионери), са подготвени за изпълнение на всякакви специални поръчения. Продължават да кадруват, въпреки изтеклите им мандати и решенията на съда на СЕС, че така се засяга независимостта на съдебната власт, а стигне ли някой казус от „нормотоворческата“ им дейност до ВКС, не им се мисли какво ще се случи.

Да се иска оставката на председателя на ВКС на фона на самопровъзгласилия се за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, видимят натиск само върху членове на опозицията, прокуратура, която заобикаля аферите на видните водачи на управляващите, източени пари от магистрали и Семейството от „Осемте Джуджета“, което възпроизвежда по етажите на властта и пр,

не предизвиква овации, а само гняв.

Сплотяващ гняв, чиито последици управляващите от самонадеяност не забелязват, както и непредсказаумите последици от него.

Манипулацията на пострадали хора, които нямат правни познания и са беззащтини пред внушенията, че прокуратурата е перфектна, а съдът й пречи, очевидно има един и същ източник – същият, който скочи на ВКС, когато постанови, че Сарафов е с безнадежно изтекъл мандат. Да се възползваш от мъка на пострадали родители, които насъскваш срещу определени съдии, намирисва на възползване от ситуацията в личен интерес и липса на морал.

Съвет към управляващите: Спрете всеобхватната вакханалия в съдебната власт, приберете си Сарафов и се научете, че когато Върховният касациен съд е казал, че нещо е незаконно, в правовата държава обратното мнение ( като на Борисов), няма никакво правно значение.

Справка: Върховният съд на Испания, който осъди главния си прокурор, а правителството, недоволно, прие решението и започва процедура по избора нов. Не поискаха оставката на председотеля на Върховния съд, обратното, заявиха, че авторитета на институциите трябва да се уважава.

Така е в правовите държави, в които не ползават съдилищата за „бухалки“ – пазят си държавата и не позволяват морални пораженци да я управляват.