Цариградска: Ако личността на шефа на ВКС нямаше значение, ни#Кой нямаше да сочи персонално Захарова като мишена

“С или без моята оставка положението няма да се промени, защото силата на тази институция, на тази 145-годишна извоювана независимост не е в човека, който административно оглавява този орган. Това е огромната разлика с всяка друга институция в страната. Съдът е силен, защото отделните живи хора са силни и просто изпълняват своя дълг“

В последно време именно съдии от ВКС показаха буквално сила, за да посочат в съдебните си актове очевидното – че след 21.07.2025 г Борислав Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор; че “неизвестен народен представител” не може да обоснове изключителната компетентност на СГС по дела срещу лица с имунитет.

По мое мнение обаче има огромно значение личността на председателя на ВКС, защото именно той олицетворява състоянието на професионалния етос на съдиите. Ако това не беше вярно, ни#Кой нямаше да посочи персонално съдия Захарова като мишена.

А това посочване се случи още на 25.07.2024 г. във Временната комисия в Народното събрание, която за втори път се опитваше да отвори прокурорския саркофаг, в който се крият кадровите досиета и платежни ведомости на обслужващия магистратски персонал от “8-те джуджета” на Петьо Еврото и “SS club”-а на Мартин Нотариуса.

Ето конкретен пример от личната ми професионална история, показващ значението на личността на председателя на ВКС.

За първи път на 25.02.2020 г. по предложение на съдия Лозан Панов беше включена точка в дневния ред на Съдийската колегия за моето изслушване и така успях да разкажа за Нотариуса и неговата банда, която флагрантно заплашва съдии без никакви последици.

На 13.02.2024 г. публично пред колегията, благодарение на съдия Захарова, успях да обясня добре смазаната машина за укротяване и подчиняване на съдебната власт:

Активното и основно участие на определени медии в натиска върху съдиите; Политическото влияние както върху горните медии, така и върху управлението на съдебната власт; Бездействието на прокуратурата да разследва тежки криминални заплахи спрямо съдии; Участието на магистрати от върховна

прокуратура и специализираното правосъдие в мрежата за натиск;

Злоупотреба със специални разузнавателни средства спрямо магистрати с цел постигане на горните цели

Важно е да се разбере, че в ход е подобрена (перфидна) операцията срещу председателя на ВКС, подобна на агнешките главички пред ВСС, снимките на пошлия клип в Съдебната палата, развитите болтове на автомобила и пр, с които се искаше отстраняване на съдия Лозан Панов.

Личността има значение! Инструментариумът също!