Павел Попов: Кметският пост е откупът, който Благо трябваше да плати, за да получи снизхождение, но той устоя

Варна няма да е завладян град.

Да, ние сме лаборатория на политическите инженери, които искат да превърнат България във фасадна и фалшива демокрация. Да, техните експерименти доведоха дотам, че от Варна като от гнездо на оси да излизат рояци от фалшиви спасители, които да разпиляват гласовете на недоволните граждани в национален мащаб.

Но моите съграждани не са лековерни хора. Те запазиха способността си да различат истинските добри намерения, автентичната воля и способност за тяхното изпълнение. Видяха тези качества в лицето на Благо Коцев и го избраха за кмет с категорично мнозинство.

Именно този акт на свободна воля не могат да им простят вече две години задкулисните играчи във варненската и в българската политика. Благо се превърна в символ на жизнеността на българската демокрация, защото неговият избор показа, че не всичко може да бъде купено, договорено, контролирано.

Затова и отмъщението, което му приготвиха е толкова безмилостно,

затова навиват всички болтове на репресивната власт, върху които имат контрол, за да смажат човека Благомир Коцев и да получат реванш за провала си да превърнат Варна в напълно завладян град!

Е, пак удариха на камък! Не случиха на човек, който да се предаде лесно! В четирите месеца, през които го замествах като кмет на Варна, се чувах почти ежедневно с Благо Коцев. Нямаше и дума на оплакване, окайване, съжаление за времето, което му откраднаха чрез ареста

Откраднаха му възможността да бъде до жена си месец след като им се беше родила дъщеричка, а двегодишният му син тъкмо влизаше във възрастта, когато има най-голяма нужда от баща си.

Но Благо не се остави да бъде смазан от тази тежест. Остана човека със светлина в погледа и лека насмешка към мъчителите си, сигурен, че накрая зъбите на клеветата ще се счупят. Това което го занимаваше през тези месеци беше и още е преди всичко неговият град, Варна, чиито граждани му възложиха надеждите си за честно управление.

Управление, което не привилегирова никой частичен бизнес интерес и поставя над всеки от тях общия интерес, добруването на гражданите!

Благо ми е приятел и съмишленик и може да ви се стори, че се опитвам да го героизирам. Затова искам да уточня: Силата ни да устоим, приятели, не идва от изключителни личностни качества. Идва от вярата ни в институциите.

Тук сме да защитим човека Благомир Коцев, разбира се, но преди всичко трябва да защитим институцията, която той олицетворява и свободният избор на гражданите. Затова запънахме пети! Затова няма да се примирим с никакви опити да му бъдат отнети правомощията на кмет на Варна чрез псевдо-юридически аргументи!

Благо Коцев беше отвлечен от Община Варна и затворен по скалъпени обвинения.

Кметският пост е откупът, който се очакваше той да плати, за да получи снизхождение. Това не се случи и няма да се случи, пак поради вярата ни в институциите на демокрацията и готовността ни да ги защитаваме. Защото знаехме, че порочните решения на определен съдебен състав не бива да подкопават вярата ни в справедливостта, в етиката на истинските професионалисти, които остават на работа в българската съдебна система и в крайна сметка в имунната система на българската демокрация.

Вие сте, ние сме телата на тази имунна система. Имаме страшна опасност, от която да защитаваме демокрацията си, защото вече не става дума само за задкулисие, което я заплашва.

Става дума за хора в тази сграда, системни партии, овладели изпълнителната власт в държавата, които си представят властта само като тотално достояние, като нещо което трябва да им принадлежи изцяло, за да могат да го консумират.

Затова се опитват да елиминират Благо като кмет, затова им е толкова нужна Варна, затова се зъбят на местната власт в София, в Пазарджик, в Благоевград, затова се опитват да дискредитират всеки, който отказва да им се подчини, включително с мръсни персонални атаки.

Няма да минат! Докато сме тук, докато сме заедно, докато сме готови да оставим назад различията си, за да защитим демокрацията си! Свобода за Благо, свобода за всички политически затворници!