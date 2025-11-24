Последни новини
Home / Законът / Делегация на Германския КС, водена от председателя на Съда, гостува два дни на българските си колеги

De Fakto 24.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 182 Прегледа

Конституционният съд на Република България ще приеме на официално посещение от 24 до 25 ноември делегация на Федералния конституционен съд на  Федерална република Германия.

Тя ще бъде водена от председателя на Съда проф. д- р Щефан Харбарт, а в състава ѝ ще бъдат още зам.-председателят проф. д-р Ан-Катрин Кауфхолд и съдиите д-р Рона Фетцер, Томас Офенлох, проф. д-р Мартин Айферт и д-р Мириам Меслинг.

В София гостите ще проведат двудневна среща със състава на българския  Конституционен съд, воден от председателя Павлина Панова.

По време на визитата е предвидена и официална среща с президента на Република България Румен Радев, съобщи пресцентърът на КС.

