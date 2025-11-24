Последни новини
Home / Законът / Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

De Fakto 24.11.2025 Законът Напишете коментар 143 Прегледа

Defakto.bg

Андрей Янкулов

Че един човек, бил той кметът Коцев или някой друг, е лишен от свобода вече повече от четири месеца по наказателно производство с множество процесуални аномалии като долуизброените (неизчерпателен списък, основно на база публично достъпна информация), е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава у нас.

Освен процесуалните аномалии трябва да се отчетат и фактите, че Коцев е публична личност, без каквато и да е предходна криминална история, баща на малки деца, едно от които бебе, не е обвинен в реализирани насилствени престъпления, а в корупционни, но по същество или някаква форма на предварителна престъпна дейност, или неуспешни опити, т.е. без реално настъпили вреди или нечие обогатяване.

Продължаващото и към момента предварително (без присъда) задържане по такъв казус за мен е правно и житейски необяснимо.

  1. Наказателното производство е започнато по неотложност от КПК на 19.11.2024 г. с първо действие по разследването – разпит на свидетел (Пламенка Димитрова). След това има изключително слаба процесуална активност – през януари са поискани трафични данни (от СГС е отказано предоставянето им), през юни Димитрова е разпитана отново. Близо осем месеца след началото на разследването и при почти никакви действия по разследването се пристъпва към т.нар. „реализация“, при която Коцев е задържан на 08.07.2025 г.
  2. Основен свидетел, какъвто се явява бившият зам.кмет Диан Иванов, е разпитан за първи път на 08.07. вечерта. Информация, че е дал уличаващи кмета показания, изтича по-рано през този ден от КПК към медии.
  3. На 11.07., след като в СГС вече е внесено искането на СГП за задържане на Коцев, е изменено привличането му като обвиняем, като в обвинението за организирана престъпна група е добавено участие на „лице, заемащо публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗПК — народен представител/лице с имунитет“. Лицето остава процесуално неназовано до края на разследването, макар че в свидетелските показания, които твърдят престъпния сговор, предмет на обвинението, се казва кой е въпросният депутат – Асен Василев.  Т.е. ако на база тези показания се доказва самият цял сговор с всичките му други участници, то няма логика да не се доказва по отношение на името на единия от тях, за който обаче успоредно с това се доказва, че е депутат. Логически абсурд, който изглежда сътворен, за да се обуслови формално подследственост на СГП и КПК, и оттам подсъдност на СГС по въпросите, касаещи досъдебната фаза.
  4. В определени медии изтича запис, за който се твърди, че отразява среща между свидетелката Димитрова и някои от обвиняемите. Прокурорите по делото искат приобщаването му като доказателство по делото за мярката, в пълна противоположност на дългогодишната константна практика на прокуратурата по отношение на подобни записи, когато винаги първо задълбочено се е изследвала автентичността на записа преди въобще да се коментира евентуалната му доказателствена стойност.
  5. На 16.07. основният свидетел Диан Иванов прави публично изявление, че уличаващите му показания са дадени под натиск от служители на КПК, и депозира писмено заявление в този смисъл до СГП. Разпитан е чак на 02.10.
  6. Искания на защитата за промяна на мярката на Коцев са гледани или с процесуални забавяния, или в същия ден.
  7. На 11-тия месец от началото на разследването и след изменението на мерките в по-леки на другите обвиняеми се появява нов уличаващ кмета свидетел с тайна самоличност – чуждестранен инвеститор, който се страхувал за живота си. Евентуалната му самоличност обаче изтича в медии, които традиционно пият вода директно от извора на органите на досъдебното производство.

About De Fakto

Проверете също

Конвой откара кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския затвор

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във …

На втора инстанция Асен Василев е осъдил Делян Добрев на обезщетение за обида и клевета в размер на 250 000 лв.

Председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев е спечелил на втора инстанция …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване