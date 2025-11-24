Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

Андрей Янкулов
Че един човек, бил той кметът Коцев или някой друг, е лишен от свобода вече повече от четири месеца по наказателно производство с множество процесуални аномалии като долуизброените (неизчерпателен списък, основно на база публично достъпна информация), е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава у нас.
Освен процесуалните аномалии трябва да се отчетат и фактите, че Коцев е публична личност, без каквато и да е предходна криминална история, баща на малки деца, едно от които бебе, не е обвинен в реализирани насилствени престъпления, а в корупционни, но по същество или някаква форма на предварителна престъпна дейност, или неуспешни опити, т.е. без реално настъпили вреди или нечие обогатяване.
Продължаващото и към момента предварително (без присъда) задържане по такъв казус за мен е правно и житейски необяснимо.
- Наказателното производство е започнато по неотложност от КПК на 19.11.2024 г. с първо действие по разследването – разпит на свидетел (Пламенка Димитрова). След това има изключително слаба процесуална активност – през януари са поискани трафични данни (от СГС е отказано предоставянето им), през юни Димитрова е разпитана отново. Близо осем месеца след началото на разследването и при почти никакви действия по разследването се пристъпва към т.нар. „реализация“, при която Коцев е задържан на 08.07.2025 г.
- Основен свидетел, какъвто се явява бившият зам.кмет Диан Иванов, е разпитан за първи път на 08.07. вечерта. Информация, че е дал уличаващи кмета показания, изтича по-рано през този ден от КПК към медии.
- На 11.07., след като в СГС вече е внесено искането на СГП за задържане на Коцев, е изменено привличането му като обвиняем, като в обвинението за организирана престъпна група е добавено участие на „лице, заемащо публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗПК — народен представител/лице с имунитет“. Лицето остава процесуално неназовано до края на разследването, макар че в свидетелските показания, които твърдят престъпния сговор, предмет на обвинението, се казва кой е въпросният депутат – Асен Василев. Т.е. ако на база тези показания се доказва самият цял сговор с всичките му други участници, то няма логика да не се доказва по отношение на името на единия от тях, за който обаче успоредно с това се доказва, че е депутат. Логически абсурд, който изглежда сътворен, за да се обуслови формално подследственост на СГП и КПК, и оттам подсъдност на СГС по въпросите, касаещи досъдебната фаза.
- В определени медии изтича запис, за който се твърди, че отразява среща между свидетелката Димитрова и някои от обвиняемите. Прокурорите по делото искат приобщаването му като доказателство по делото за мярката, в пълна противоположност на дългогодишната константна практика на прокуратурата по отношение на подобни записи, когато винаги първо задълбочено се е изследвала автентичността на записа преди въобще да се коментира евентуалната му доказателствена стойност.
- На 16.07. основният свидетел Диан Иванов прави публично изявление, че уличаващите му показания са дадени под натиск от служители на КПК, и депозира писмено заявление в този смисъл до СГП. Разпитан е чак на 02.10.
- Искания на защитата за промяна на мярката на Коцев са гледани или с процесуални забавяния, или в същия ден.
- На 11-тия месец от началото на разследването и след изменението на мерките в по-леки на другите обвиняеми се появява нов уличаващ кмета свидетел с тайна самоличност – чуждестранен инвеститор, който се страхувал за живота си. Евентуалната му самоличност обаче изтича в медии, които традиционно пият вода директно от извора на органите на досъдебното производство.