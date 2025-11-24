Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

Андрей Янкулов

Че един човек, бил той кметът Коцев или някой друг, е лишен от свобода вече повече от четири месеца по наказателно производство с множество процесуални аномалии като долуизброените (неизчерпателен списък, основно на база публично достъпна информация), е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава у нас.

Освен процесуалните аномалии трябва да се отчетат и фактите, че Коцев е публична личност, без каквато и да е предходна криминална история, баща на малки деца, едно от които бебе, не е обвинен в реализирани насилствени престъпления, а в корупционни, но по същество или някаква форма на предварителна престъпна дейност, или неуспешни опити, т.е. без реално настъпили вреди или нечие обогатяване.

Продължаващото и към момента предварително (без присъда) задържане по такъв казус за мен е правно и житейски необяснимо.