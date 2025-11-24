Главният прокурор на Испания подаде оставка след решението на Върховния съд

Последни новини
24.11.2025

Главният прокурор Алваро Гарсия Ортис днес подаде оставка, след като миналата седмица Върховният съд на Испания го призна за виновен за изтичането на поверителна информация относно дело за данъчна измама, в което е замесен партньорът на главна фигура от опозицията, предаде Ройтерс.

Безпрецедентният случай е удар за коалиционно правителство на испанския премиер Педро Санчес, който назначи Ортис през 2022 г. и многократно е защитавал неговата невинност.

В писмо до министъра на правосъдието Феликс Боланьос, бившият прокурор заявява, че решението му да подаде оставка преди мотивите на  присъдата, която му забранява да заема поста си в продължение на две години, е продиктувано от „дълбоко уважение“ към съдебните решения.

„Въпреки че решението ми произтича пряко от присъдата, съм убеден, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислено призвание да служа на обществото, чувство за дълг и институционална лоялност“, се казва в писмото

Напускането му беше очаквано от мнозина, въпреки че Върховният съд все още не е дал обосновка за присъдата и Гарсия Ортис все още може да я обжалва пред Конституционния съд на Испания и в крайна сметка пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

“ Не сме съгласни с решениеот на съда, но го уважаваме „,  заяви говорителката на испанското правителство Пилар Алегрия пред държавната телевизия Те Уве Е (TVE) след оставката на Гарсия Ортис.

 

ПП. Всякакви асоциации с българската действителност са невъзможни поради липса на правна култура и уважение към закона сред управляващите и високите етажи на прокуратурата.

