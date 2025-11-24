Последни новини
Home / Законът / Кандидатите за европейски прокурор вече могат да подават документи Министерство на правосъдието

Кандидатите за европейски прокурор вече могат да подават документи Министерство на правосъдието

De Fakto 24.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 128 Прегледа

Defakto.bg

От днес, 24 ноември до 12 декември 2025 г., кандидатите за европейски прокурор от Република България могат да подават документи за кандидатстване. Документи ще се подават в деловодството на Министерството на правосъдието на адрес: София 1040, ул. „Славянска“ № 1. Подаването може да стане лично от кандидатите, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като в този случай ще се зачита пощенското клеймо на датата на получаване, съобщават от министерството.

Процедурата по избора в България протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO) номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж според изискванията на чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура (EPPO).  Претендентите трябва да представят документи за владеене на езика минимум на ниво B2.

Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет-страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет. Подробности ще откриете в специалната секция на страницата на МП – bit.ly/3X987NP

About De Fakto

Проверете също

Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

Андрей Янкулов Че един човек, бил той кметът Коцев или някой друг, е лишен от …

Конвой откара кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския затвор

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване