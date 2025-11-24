Конвой откара кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския затвор

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17:00 часа, съобщи БНР.

Това стана на третия ден след като миналия петък съдия докладчикът Светла Даскалова издаде разпореждане за привеждането на варненския кмет от Софийския във Варненския затвор.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха „Благо, с теб сме!“.

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември, четвъртък, по мярката му за неотклонение. Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия.

Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта и поискаха свобода за кмета си.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.