Последни новини
Home / Законът / На втора инстанция Асен Василев е осъдил Делян Добрев на обезщетение за обида и клевета в размер на 250 000 лв.

На втора инстанция Асен Василев е осъдил Делян Добрев на обезщетение за обида и клевета в размер на 250 000 лв.

De Fakto 24.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 204 Прегледа

Defakto.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев е спечелил на втора инстанция делото за обида за 250 000 лв., което води срещу Делян Добрев от ГЕРБ,  съобщи  „Сега“.

С решението си апелативните съдии от София Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов обръщат на 180 градуса акта на Цветелина Георгиева от Софийския градски съд, която миналото лято отхвърли иска на Василев, сочи изданието.

На Василев е присъдено обезщетение от 25 100 лв., тъй като искът му беше частичен. При предявяване на цялото вземане,  уваженият частичен иск се полза със сила на пресъдено нещо и целият размер подлежи на плащане без ново доказване на спорните факти за причинената вреда.

Бившият финансов министър смята, че е оклеветен с редица медийни участия, изказвания от парламентарната трибуна и статуси на Добрев във Фейсбук, с които прави внушения, че Василев участва в корупционни схеми.

Конкретно твърдението, заради което Добрев е осъден, е пост, в който освен всичко казва и: „Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н. Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно“.

Добрев  дължи обезщетението с лихвите от 7 януари 2023 г. насам. Освен това трябва да плати на Василев и 13 156 лв. разноски пред двете съдебни инстанции.

Решението на апелативния съд може да бъде обжалвано  по реда на касационната жалбе пред Върховния касационен съд.

About De Fakto

Проверете също

Делото на Благомир Коцев с множество процесни аномалии, е много тежка диагноза за състоянието на правовата държава

Андрей Янкулов Че един човек, бил той кметът Коцев или някой друг, е лишен от …

Конвой откара кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския затвор

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване