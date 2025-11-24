На втора инстанция Асен Василев е осъдил Делян Добрев на обезщетение за обида и клевета в размер на 250 000 лв.

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев е спечелил на втора инстанция делото за обида за 250 000 лв., което води срещу Делян Добрев от ГЕРБ, съобщи „Сега“.

С решението си апелативните съдии от София Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов обръщат на 180 градуса акта на Цветелина Георгиева от Софийския градски съд, която миналото лято отхвърли иска на Василев, сочи изданието.

На Василев е присъдено обезщетение от 25 100 лв., тъй като искът му беше частичен. При предявяване на цялото вземане, уваженият частичен иск се полза със сила на пресъдено нещо и целият размер подлежи на плащане без ново доказване на спорните факти за причинената вреда.

Бившият финансов министър смята, че е оклеветен с редица медийни участия, изказвания от парламентарната трибуна и статуси на Добрев във Фейсбук, с които прави внушения, че Василев участва в корупционни схеми.

Конкретно твърдението, заради което Добрев е осъден, е пост, в който освен всичко казва и: „Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н. Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно“.

Добрев дължи обезщетението с лихвите от 7 януари 2023 г. насам. Освен това трябва да плати на Василев и 13 156 лв. разноски пред двете съдебни инстанции.