Софийският районен съд насрочи заседание срещу шестима от „Възраждане“ за хулиганство пред Дома на Европа

24.11.2025

За утре,  25 ноември , е насрочено  разпоредително заседание по внесен обвинителен акт от СРП на шест лица обвинени в извършени хулигански действия пред административната сграда на Европейския парламент и Европейската комисия в София, съобщи СРС.

По-рано, на 14 октомри т.г.  не бе даден ход на разпоредителното заседание, поради невъзможност на един от адвокатите да се яви.

През юли Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу шестима души заради хулиганските действия пред сградата на Европейската комисия и Европейския парламент в София.

До безредиците се стигна на 22 февруари 2025 г. по време на организиран от партия „Възраждане“ протест срещу еврото. „Действията на обвиняемите се отличават с „изключителен цинизъм и дързост“, като целенасочено са нарушили обществения ред и са показали явно неуважение към обществото“, посочиха  прокурорите.

Те  напомниха, че част от групата е хвърляла яйца, пълни с червена боя, запалени факли, както и други предмети по фасадата и по полицейски служители. Един от участниците – непълнолетен, е преминал през полицейския кордон и е нанесъл удари с чук по сградата, при което е било счупено стъкло на входен прозорец.

 За вандалски действия срещу сградата на ЕК бяха уличени  четирима депутати на „Възраждане“ – Славчо Крумов, Ивайло Чорбов , Йордан Тодоров и Никола Димитров.  Прокуратурата поиска имунитетите им, за да им повдигне обвинения, но на няколко пъти парламентът отказа да ги даде.  За Чорбов и Крумов Сарафов поиска и разрешение да бъдат задържани.

За останалите се предвиждаше мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв.

ЦИК поиска и получи сваляне на имунитета на Петър Ананиев, регистриран като кандидат за кмет на столичния район „Оборище“.

На 4 март т.г.  четирима от задържаните за хулиганство пред Дома на Европа съдът бяха оставени  в ареста от СГС – това бяха  Димитър Щерев, Мартин Пейков, Славчо Крумов и Страхил Йорданов.

По повод действията на „Възраждане“ срещу Дома на Европа в столицата, ЕК осъди вандализма в София и изрази увереност, че „ българските власти ще успеят да изправят пред правосъдието виновните за този недопустим вандализъм“.

От правна гледна точка решението на съдилищата у нас по случая с Дома на Европа се очаква с интерес,   доколкото досега обвиненията в хулиганство  в подобни случаи бяха приключвани с извода, че  творчествата върху учреждения и паметници,  са изява на легитимен граждански протест, а не на  хулиганство.

 През 2014 г. Софийският районен съд (СРС) оправда Асен Генов и Цветелина Сърбинска за боядисания партизански паметник пред централата на БСП на „Позитано“ 20. 

Според съда  изрисуването на паметника не е хулиганска проява, а израз на политическо мнение.

С подобни аргументи бе оправдан и покойнят Николай Колив -Босия за доматения протест пред Народното събрание.

През 2023 г.  Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд пoтвъpди oпpaвдaтeлнaтa пpиcъдa зa cтyдeнтa T. Д., oбвинeн в xyлигaнcтвo зapaди изпиcвaнeтo нa Πaмeтниĸa нa Cъвeтcĸaтa apмия: Rеfugееѕ wеlсоmе Lе Реn gо hоmе („Дoбpe дoшли, бeжaнци! Льo Πeн, oтивaй cи вĸъщи!“) .

Съдът оцени действията ĸaтo пиcмeнa peч, c ĸoятo гpaждaнинът cвoбoднo e изpaзил гpaждaнcĸaтa cи пoзиция cpeщy пoceщeниeтo в Бългapия нa фpeнcĸи пoлитиĸ и oтнoшeниeтo cи ĸъм eмигpaнтcĸaтa ĸpизa.

С поставянето на надписите не е извършено посегателство върху идейното послание на паметника, доколкото той е използван като средство за изразяване на мнение, с цел съдържанието на изразеното послание да достигне до по-широк кръг от хора, а не за да се засегне самия паметник като носител на идеи и послания, за които ЕСПЧ отчита, че също представляват важни съображения при преценката за пропорционалността на извършената намеса“, прие ВКС.

 

