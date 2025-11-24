Софийският районен съд насрочи заседание срещу шестима от „Възраждане“ за хулиганство пред Дома на Европа

За вандалски действия срещу сградата на ЕК бяха уличени четирима депутати на „Възраждане“ – Славчо Крумов, Ивайло Чорбов , Йордан Тодоров и Никола Димитров. Прокуратурата поиска имунитетите им, за да им повдигне обвинения, но на няколко пъти парламентът отказа да ги даде. За Чорбов и Крумов Сарафов поиска и разрешение да бъдат задържани. За останалите се предвиждаше мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. ЦИК поиска и получи сваляне на имунитета на Петър Ананиев, регистриран като кандидат за кмет на столичния район „Оборище“. На 4 март т.г. четирима от задържаните за хулиганство пред Дома на Европа съдът бяха оставени в ареста от СГС – това бяха Димитър Щерев, Мартин Пейков, Славчо Крумов и Страхил Йорданов. По повод действията на „Възраждане“ срещу Дома на Европа в столицата, ЕК осъди вандализма в София и изрази увереност, че „ българските власти ще успеят да изправят пред правосъдието виновните за този недопустим вандализъм“. От правна гледна точка решението на съдилищата у нас по случая с Дома на Европа се очаква с интерес, доколкото досега обвиненията в хулиганство в подобни случаи бяха приключвани с извода, че творчествата върху учреждения и паметници, са изява на легитимен граждански протест, а не на хулиганство.

През 2014 г. Софийският районен съд (СРС) оправда Асен Генов и Цветелина Сърбинска за боядисания партизански паметник пред централата на БСП на „Позитано“ 20.

Според съда изрисуването на паметника не е хулиганска проява, а израз на политическо мнение.

С подобни аргументи бе оправдан и покойнят Николай Колив -Босия за доматения протест пред Народното събрание.

През 2023 г. Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд пoтвъpди oпpaвдaтeлнaтa пpиcъдa зa cтyдeнтa T. Д., oбвинeн в xyлигaнcтвo зapaди изпиcвaнeтo нa Πaмeтниĸa нa Cъвeтcĸaтa apмия: Rеfugееѕ wеlсоmе Lе Реn gо hоmе („Дoбpe дoшли, бeжaнци! Льo Πeн, oтивaй cи вĸъщи!“) .

Съдът оцени действията ĸaтo пиcмeнa peч, c ĸoятo гpaждaнинът cвoбoднo e изpaзил гpaждaнcĸaтa cи пoзиция cpeщy пoceщeниeтo в Бългapия нa фpeнcĸи пoлитиĸ и oтнoшeниeтo cи ĸъм eмигpaнтcĸaтa ĸpизa.

„С поставянето на надписите не е извършено посегателство върху идейното послание на паметника, доколкото той е използван като средство за изразяване на мнение, с цел съдържанието на изразеното послание да достигне до по-широк кръг от хора, а не за да се засегне самия паметник като носител на идеи и послания, за които ЕСПЧ отчита, че също представляват важни съображения при преценката за пропорционалността на извършената намеса“, прие ВКС.