Наказателната колегия на ВКС одобри 12 съдии за разследване на главния прокурор или негов заместник

В сайта на ВКС е публикуван актуален списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

С решение от 20.11.2025 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е одобрен списък със съдии по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник, съобщиха от съда.

Одобрени са 12 съдии, а сред тях са имената на Мирослава Тодорова, съдия в Софийския, Георги Ушев бивш шеф на АпНС- , сега съдия в САС, Петя Крънчева, съдия в СГС и още деветима.

Ако Даниела Талева – първият български ад хок прокурор – не успее до 7 декември, когато изтича мандатът й, да приключи работата си по висящи сигнали срещу Борислав Сарафов, веднага, на случаен принцип измежду съдиите от списъка ще бъде избран магистратът, който ще продължи проверката им.

Ако до тази дата Талева приключи с отказ от образуване на досъдебно производство, механизмът може да бъде активиран чак при подаване на нов сигнал.

При нея имаше две висящи проверки и едно разпореждане на съдия Тодорова, коет отмени на Талева да разследва сигнал на БОЕЦ срещу Борислав Сарафов. Заради липсата на каквато и да било публичност в работата на специалния прокурор не е ясно на какъв етап се намират те.

Съдиите, съгласили се да разследват главния прокурор и одобрени от Наказателната колегия на ВКС, са с 10 по – малко от тези в първия списък от лятото на 2023 година.

Според разпоредбата на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобрява списък от действащи съдии на длъжност съдия във Върховния касационен съд от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а от Наказателно-процесуалния кодекс (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник).

Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

За първи път списък със съдии по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ е одобрен на 20.06.2023 г. На принципа на случайния подбор на включената в този списък съдия Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник, и тя е назначена за и. ф. прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Поради освобождаването на прокурор Талева от тази длъжност, считано от 07.12.2025 г., от зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия е поискана от административните ръководители на съдилищата актуална информация за съдиите, отговарящи на изискванията и изразили съгласие за включване в списъка.

След получаването на поисканите данни е прието решението от 20.11.2025 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС за одобряване на актуален списък със съдии по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Списъкът е публикуван в сайта на ВКС – секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“.