ВКС: СГС ще плати обезщетение от над 20 000 лв. на пострадалата Мариянска по спора й за обида с Гала от „На кафе“

Едно от шумните дела от близкото минало, превърнало се в телевизинона сага между журналистите Еми Мариянска и Гала Будова, приключи с осъждане на Софийски градски за бавно правосъдие.
Съдът ще плати 12 000 лв. заедно с лихвите в от 8300 лв. на пострадалата журналистка Мариянска. Това следва от определение на ВКС, което не пуска касационно обжалване на градския съд.
През далечната 2012 г. Мариянска заведе частно наказателно дело за обида срещу водещата на „На кафе“ Гала Будова, която я бе нарекла в ефир „лъжец“, а получената от нея награда „Златно перо“ от Съюза на журналистите – „тенекинена“.
Делото продължило над 4 години, бележеше изненадващи обрати, а след намеса на прокуратурата и изтекла погасителна давност, победител излезе онзи, който е нанесъл обидата.
По този повод осъдената журналистка, нарече навремето производство по делото „ВИП – правосъдие“, заведе дело по ЗОДОВ за вреди от неразумен срок за разглеждане на делото, довело до изтичане на абсолютната давност, а Окръжен съд – София призна на Мариянска вреди, които трябва да заплати СГС за неразумно правосъдие.
Точка на спора сложи ВКС, който потвърди решението на ОС – София за компенсация на Мариянска, частен обвинител по воденето от нея наказателно дело за обида.
Предисторията
На 21 декември 2012 г. ищцата Еми Мариянска завежда пред СРС тъжба срещу Г. Б. за обида, нанесна публично на 12 октомвир 2012 г.( чл.148, ал.1,т.2, вр. с чл.146, ал.1 НК. По делото са провеени 9 съдебия заседания и то е придължило 2 г., 4м. и 21 дни.
С присъда от 20.05.15 г. СРС е оправдал подсъдимата Будова й е присъдил деловодните разноски.
Присъдата е обжалвана от нея, а с решение от 10 ноември на СГС тя е отменена изцяло поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на СРС.
След връщането производството е продължило 10 м. и 4 дни, като са проведени са 6 съдебни заседания.
С присъда от 16 септември 2016 г СРС е признал подсъдимата Гала за виновна в престъпление, като на основание чл.78а, ал.1 НК я е освободил от наказателна отговорност и й е наложил административно наказание глоба. За друга част от деянията подсъдимата била оправдана.
Била осъдена да заплати и съдебни разноски от 4 570 лв.
Обрат
Осъдената водеща обжалва присъдата пред СГС, където производството продължило 7 месеца, а на 15 юни 2017 г.осъдителната първоинстанционна присъда била потвърдена.
По делото се намесва главният прокурор на РБ, тогава Сотир Цацаров, по молба на водещата , който прави искане пред САС за възобновяване на наказателното производство.
САС възобновява делото, отменя осъдителната присъда и прекратява наказателното производство поради изтекла на 12 април 2017 г. абсолютна давност.
Производството е върнато на СРС за произнасяне по разноските .
Следва съществе обрат – пострадалата Мириянска била осъдена да заплати на подсъдимата деловодни разноски в размер на 7200 лв., които тя превела по банков на водещата „На Кафе“, без от данните по делото да става ясно защо пострадалата е била наречена „лъжец“.
Делото по ЗОДОВ
Пред Окръжен съд София Мирянска завежда дело по чл.2б от ЗОДОВ за вреди, претърпени от продължителността на правосъдието, довело до изтичане на давността по делото, отнела й възможността да получи справедливост за обидата.
Окръжните съдии установяват, че общата продължителност на наказателно дело за обида е продължило 4 г.,5 м. и 15 дни – от 21 декември 2012 г. до 15.06.17 г., а фактите, които е следвало да бъдат установени с оглед на повдигнатото обвинение от Мирянска, не са се отличавали с особена сложност.
Не се е налагало да се приложи чужд закон, нито получаване на документи от чужбина и разпит на множество свидетели. Частната тъжителка е с добро процесуално поведение – депозирала е тъжбата в двумесечен срок и делото не е отлагано поради нейно неправомерно поведение и злоупотреба с права. „Това сочи, че наказателното дело е било от значение за тъжителката и тя е искала възможно най-бързо да изчисти доброто си име“, сочи съдът.
Показателен за нарушеното право на разумно правосъдие ОС посочва и погасяването на наказателното преследване по давност и осъжда СГС
да заплати обезщетение за неимуществени вреди от 3000 лв., на осн. чл.2б ЗОДОВ. Присъжда й обезщетение за имуществени вреди от 7 200 лв., в размер на разноските по наказаетлното дело, платени от ищцата заради забавянето му, довело до прекратяване на наказателното производство поради изтекла абсолютна давност и осъждането й като тъжителка да заплати разноските на противната страна.
В касационна жалба пред ВКС Софийски градски твърди, че е недопустимо да бъде осъден за цялата продължителност на делото и настоява обезщетение да се присъди само за забавеното разглеждане от него.
Посочва, че текстът чл.6 ЕКЗПЧОС не се прилага в случаи, при които целта на пострадалия при встъпването му в наказателното производство ( като граждански ищец или частен обвинител) е да постигне наказване на извършителя, а не да получи лично гражданско обезщетение. Така според СГС нормата на чл.2б ЗОДОВ е приложена от въззивния съд в противоположен, несъответстващ на пар.6 от Конвенцията смисъл, кадва СГС,
Върховните съдии: Изходът от бавното производство е накърнило достойнството на тъжителката
На доводите на градския съд ВКС отговаря, че ищцата като пострадала от престъплението е материалноправно легитимирана да води иска по чл.2б ЗОДОВ – нейните права са засегнати от неоправданото забавяне на наказателното производство и изходът му е от съществено значение за тези права, казват върховните съдии при преценка на касационната жалба..
Според практиката на ЕСПЧ разглеждането на делата в разумен срок е с цел съхраняване на доверието на обществото в правораздавателната система и възмездяване на чувството за справедливост на страните, както по отношение на лицата, спрямо които е инициирано наказателното преследване, така и по отношение на пострадалите.
Съществен критерий за определяне на разумната продължителност на делото и значението му за лицето, не се преценява само с оглед крайния резултат от производството, но и с оглед на предмета му.
Правото да се получи справедливост, възмездие и спокойствие, че виновните ще бъдат наказани е толкова по – интензивно засегнато, колкото по-значими са накърнените от престъплението права, кават въховните съдии.
В случая накърнени са честта и достойнството на тъжителката – затова и изходът на делото и значимостта му за ищцата следва да се отчетат по иска с пр. осн. чл.2б ЗОДОВ, пояснява съдът.
При определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди въззивният съд е преценил ангажираните от ищцата доказателства/ св. показания и съдебно психиатрична експертиза –СПЕ/ за негативните й психоемоционални преживявания – ищцата била разочарована, стресирана, отчаяна и изнервена от бавенето на делото, загубила надежда за справедливост, въпреки активността й в наказателното производство.
След прекратяване на производството поради изтекла абсолютна давност се сринала, изпаднала в тежко състояние на фрустрация и тревожно-депресивна реакция. Наред с това Окръжният съд е отчел и другите значими за а моралните вреди обстоятелства – социалната й биография на журналист и активен участник в обществения живот, медийната разгласа на случая, отражението на забавеното дело върху личния, обществения и професионалния й живот, изтъква ВКС.
След преценка на всички и значими за обезвредата обстоятелства ВКС приема, че обезщетениета за неимуществени вреди от 3000 лв., на осн. чл.2б ЗОДОВ, както и за имуществени вреди от 7 200 лв.заедно с лихва от 8300 левае сраведливо определено.
Всеки пострадал от правосъдието има право на обезщетение
Върховните съдии подчертават правото на пострадалия от престъпление да води иска по чл.2б ЗОДОВ ( без сочените от СГС ограничения), което в случая несъмнено изведено, както в практиката на ЕСПЧ, така и на тази на ВКС.
Така напр. в р. по гр.д. №3356/21 г. на трето г.о. и р. по гр.д. №1701/21 г. на четвърто г.о. е посочено: по смисъла на Конвенцията понятието „при определяне на неговите граждански права и задължения“ обхваща всеки гражданин, чиито права и задължения се засягат пряко от производството, включително и от досъдебното, тоест и лицето, пострадало от престъпление, каквото качество съобразно разпоредбата на чл. 76 НПК има частният обвинител.
Разпоредбата на чл. 6 от Конвенцията може да се приложи дори при отсъствие на искане за парично обезщетение – достатъчно е изходът от производството да е решаващ за въпросното „гражданско право“/ параграф 65 от делото Перез срещу Франция , пар. 66 от делото М. де Азеведо срещу Португалия и пар. 29 от делото Хелмърс с/у Швеция -Европейски съд по правата на човека/.
Окончателно съставът на ВКС решава, че въззивното решение не противоречи на правото и съответства на практиката на ВКС.
В заключение приема, че касационно обжалване от СГС на въззивното решение не следва да се допуска, а на Мариянска присъжда и разноски в размер на 750 лв., за адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.