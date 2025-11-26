Съдът върна обвинителния акт на прокуратурата срещу 6-ма от „Възраждане“ за хулиганство пред Дома на Европа

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулиганство пред сградата на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) през февруари в София.

Като причина съдът посочи процесуални нарушения. Прокуратурата ще протестира определението на съда.

По време на разпоредителното заседание защитата поиска отвод на съдебния състав. До напрежение се стигна след като съдебният заседател не се яви, а в рамките на няколко минути той беше заменен с друг.

Според прокуратурата, по време на митинг през февруари срещу въвеждането на еврото подсъдимите са блъскали входната врата на институцията, хвърлили са възпламеняващ предмет, след което са бутнали полицай.

Според прокурор Атанас Доцински в обвинителния акт няма допуснати нарушения и делото не подлежи на прекратяване.

Защитниците на обвиняемите обаче се обединиха около тезата, че по делото има процесуалин нарушения и то трябва да бъде върнато на прокуратурата, информира БТА. Според тях липсва описание на действията, относими към неизпълнение на разпореждания на орган на властта, както и относно квалифициращия признак „особена дързост и цинизъм“ към престъплението хулиганство. Те добавиха, че в обвинителния акт има противоречия и разминавания, които могат да бъдат отстранени.

Съдът отбеляза, че има съдебна практика, според която, за да бъде квалифицирано деянието като хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм, трябва да се посочат ясно обстоятелствата, които довеждат до този извод.

Също така лаконично е описана съпротивата спрямо орган на власт, като тя трябва бъде конкретизирана. При един от обвиняемите липсва изобщо описание на такива действия, освен декларирането на такава съпротива. Не е посечно и каква телесна повреда е нанесена на полицейски служител. Според съда така е затруднено правото на защита на обвиняемите и са допуснати отстраними нарушения в обвинителния акт.

„Делото е политическо“, каза адвокат Петър Петров, народен представител от „Възраждане“, който е защитник на един от обвиняемите.

Той отбеляза, че поради липса на единия съдебен заседател председателят на съдебния състав се е произнесъл и го е заменил с друг „на пожар“, докато тече делото. „Ние считаме, че това е процесуално нарушение и е основание за отвод, но такъв не беше направен“, каза Петров. Той добави, че обвиненията са несъстоятелни.