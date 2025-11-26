Сарафов разпоредил проверка на работата на Окръжна прокуратура – Плевен по делото за загиналата Сияна

Share Facebook

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният й дядо.

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача, съобщава пресцентърът на ВКП.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението й на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31.03.2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.

При внасянето на обвинителния акт срещу шофьора на камиона в съда окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни на 28 май, че са били отделени материали, свързани с дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“, които са били изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, която да продължи разследване в тази посока. Половин година по-късно няма никаква информация от градската прокуратура за съдбата на това разследване.

Проверката е назначена, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга – да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

Вчера бащата, Николай Попов, се закани, че ще сезира главния прокурор за освободения камиона, предизвикал катастрофата. Изглежда на Попов не са му казали, че за задържане на чуждо превозно средство, ако не е на шофьора, извършил престъпление, България многократно бе осъждана, включително и в Страсбург.

Окръжен прокурор на Плевен е Владимир Николов за когото се чуваше, че е подходящ за поста главен прокурор. Срещу него през април Сарафов внесе предложение за дисциплинарно производство и освобождаването на Владимир Николов като шеф на ОП-Плевен за неосъществен контрол по спазването на сроковете по досъдебни производства и преписки. Прокурорската колегия веднага го образува. След критика на Сарафов, Николов се отказа да се състезава за нов мандат на председател на Асоциацията на прокурорите в България.