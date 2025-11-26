След 160 дни в ареста, съдът пусна под домашен арест бившият зам. кмет на столицата Никола Барбутов

След 160 дни в ареста, Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи домашен арест, който ще изтърпява с електронна гривна.

Съдия Петя Крънчева не намери никакви реални предпоставки, които да обуславят задържането му.

Тя добви, че всяко бъдещето задържане би било необоснавано и разпореди Барбутов да бъде незабавно освободен от затвора.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Адвокат Ина Лулчева поиска изменение на мярката в по-лека, като отбеляза, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста.

Няма налице нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение, каза защитникът. Тя отбеляза, че мярката за неотклонение не е нито наказание, нито превенция.

Лулчева допълни, че Барбутов е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено негово поведение, което да е насочено към затрудняване на процеса. Според Ина Лулчева няма данни, според които има опасност Никола Барбутов да извърши престъпление, ако не е задържан под стража.

Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си, каза пред съда Никола Барбутов.

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура заяви, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен.

Той заяви, че в съда е внесен обвинителен акт, а всъщност именно този факт е една от причините за освобождаването на Барбутов – няма как той повече да „влияе“ на разследването, както твърдеше досега прокуратурата.

Освен това с внасянето на обвинителния акт, делото влиза под контрола на съда и господарските маниери от досъдебната фаза губят от силата си за разпореждане със свободата на обвиняемите.

Прокурор Дойчо Дарев упорито допълни, че продължава да има опасност от извършване на престъпление от страна на подсъдимия.

Никола Барбутов е под стража от 24 юни, когато беше задържан след акция на КПК в сградата на общината. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи заедон с експрета Петър Рафаилов, адвокат Соня Клисурска и бившия зам.- кмет на „Люлин“ Росица Пандова.

Барбутов веднъж вече бе освобождаван от ареста от съдия Николай Николов от СГС, който наложи домашен арест и то преди обвинтилния акт да е внесен в съда. Съдия Hиĸoлoв oтбeлязa, чe зaдъpжaнeтo не е средство, което ocигypявa възмoжнocти нa пpoĸypaтypaтa дa paзcлeдвa. „Heдoпycтимo e мяpĸaтa дa ce изпълнявa eдинcтвeнo c цeл дъpжaвнoтo oбвинeниe дa cъбиpa дoĸaзaтeлcтвa, тъй ĸaтo тaĸaвa цeл нe e пpeдвидeнa в HΠK“, пocoчи cъдията.

На по горната инстнация обаче cъдия Анелия Игнатова „поправи грешката“ и остави Барбутов в ареста.

Тезата за участие на Барбутов и ocтaнaлитe в ОПГ бе изградена от кметове на районите „Люлин“ и „Младост“ Тодоров и Кукурин и свързаните с тях лица.

Това бе причива за оставка на единия от съпредседателите на ПП – Кирил Петков, който зави, че „поема отговорността за кадрови грешки на ниво районен кмет в столицата, заради потенциална корупция“.