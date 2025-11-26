Тристранният съвет ще обсъжда предложение на опозицията за ограничаване на бонусите в съдебната власт и администрацията

Share Facebook

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, както и законопорект за промени в Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Предложенията на Божанов предвиждат горната граница на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на органи, частично или напълно избрани от Народното събрание, както и за членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и за инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, да бъде до една брутна месечна работна заплата.

За държавните служители да се създаде процес по одобрение на по-високи допълнителни възнаграждения, вместо да има горна граница, е посочено още в предложенията. За публичните предприятия допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от членовете на органите за управление и контрол да не надвишава една средна месечна заплата, е записано още в предложенията.

„Ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в съдебната власт, в регулаторите, в администрацията, в публичните предприятия. Защото и ВСС, и публичните предприятия – навсякъде се раздават едни бонуси, като че ли има милиарди в държавата за разпореждане. Няма такива и затова сме предложили да се ограничат всички бонуси“, обясни Божанов.

В проекта за промени на Закона за здравното осигуряване е предложено държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. С промените ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст, пише в мотивите за предлаганите промени. (БТА)