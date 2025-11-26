Последни новини
Home / Гостува ни / ВКС на Франция потвърди присъдата на Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г.

ВКС на Франция потвърди присъдата на Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г.

De Fakto 26.11.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 127 Прегледа

Defakto.bg

Върховният касационен съд на Франция потвърди днес присъдата на Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 г., което е поредният удар по политическото наследство и репутацията на бившия френски президент, предаде Асошиейтед прес.

Решението на Върховния касационен съд потвърждава окончателно присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която е условна, за измама с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната предизборна кампания.

Според  френското законодателство присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест, под наблюдение с електронна гривна или съгласно други изисквания, определени от съдия.

Решението идва само две седмици след освобождаването на Саркози от затвора в очакване на обжалване по друго дело за финансиране на предизборна кампания. 70-годишният Саркози беше вкаран в затвора „Санте“ в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания за президент през 2007 г.

Бившият президент отрича да е извършил нещо нередно.

About De Fakto

Проверете също

След 160 дни в ареста, съдът пусна под домашен арест бившият зам. кмет на столицата Никола Барбутов

След 160 дни в ареста, Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на …

Сарафов разпоредил проверка на работата на Окръжна прокуратура – Плевен по делото за загиналата Сияна

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване