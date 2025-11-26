ВКС на Франция потвърди присъдата на Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г.

Върховният касационен съд на Франция потвърди днес присъдата на Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 г., което е поредният удар по политическото наследство и репутацията на бившия френски президент, предаде Асошиейтед прес.

Решението на Върховния касационен съд потвърждава окончателно присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която е условна, за измама с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната предизборна кампания.

Според френското законодателство присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест, под наблюдение с електронна гривна или съгласно други изисквания, определени от съдия.

Решението идва само две седмици след освобождаването на Саркози от затвора в очакване на обжалване по друго дело за финансиране на предизборна кампания. 70-годишният Саркози беше вкаран в затвора „Санте“ в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания за президент през 2007 г.

Бившият президент отрича да е извършил нещо нередно.