ВКС и ВАС отклониха искане на ВАдвС за тълкувателно постановление – дали участието в ООД е търговска дейност

ВКС и ВАС отклониха искане за приемане на тълкувателно постановление по въпроса представлява ли участието в дружество с ограничена отговорност, включително в еднолично дружество с ограничена отговорност, търговска дейност по смисъла на Търговския закон съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С Определение № 1/2025 г. от 21.11.2025 г. по Тълкувателно дело № 1/2025 г. Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) отклонява искането за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпроса:

„Представлява ли участието в дружество с ограничена отговорност, включително в еднолично дружество с ограничена отговорност, търговска дейност по смисъла на Търговския закон съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация?“.

В сезиращото искане на Висшия адвокатски съвет е посочено, че практиката на ВАС приема, че участието като съдружник в дружество с ограничена отговорност, както и като едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност, представлява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Висшият адвокатски съвет е намерил, че е налице съдебна практика в противоположен смисъл, формирана от състави на ВКС, а именно, че членственото правоотношение в дружество с ограничена отговорност не представлява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

В определението се посочва, че при преглед на съдебната практика, послужила като основание за направеното искане, се установява, че не е налице практика на ВКС, по която конкретно постановеният за тълкуване въпрос да е разгледан по реда на чл. 290 от ГПК и чл. 274, ал. 3 от ГПК. Приложените към искането влезли в сила съдебни актове на ВКС не са имали за предмет правен въпрос с предложената за съвместно тълкувателно постановление формулировка.

Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА забранява на кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

В мотивите на върховните съдии се уточнява, че с вота на суверена за избраното лице възникват две правоотношения: публично – между суверена и избраника, и трудово – чл. 19 от Закона за администрацията, като водещо е публичното. Именно по отношение на публичното правоотношение се извършва преценката за несъвместимост, поради което материята се регулира от публичното право, а не от гражданското и търговското, и не може да се констатира постановяване на противоречиви съдебни решения по въпросите за несъвместимостта между граждански, търговски и административни съдебни състави.

Предвид изложеното Общото събрание на съдиите от Гражданска и Търговска колегии на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС приема, че по поставения въпрос липсва противоречива съдебна практика на ВКС и ВАС, поради което предложението за постановяване на тълкувателно постановление следва да се отклони.

26.11.2025 г.