За да бъде законно, лишаването от свобода на досъдебната фаза трябва да покрива специален тест извън формалните условия на НПК

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

След 21.07. 2025 г. България няма главен прокурор, а без легитимен главен прокурор прокуратурата не би могла да оперира законосъобразно

Андрей Янкулов*

Лишаването от свобода на досъдебната фаза от наказателното производство в България се прилага все по-масово и нееднакво в различните съдебни райони на фона на намаляващи гаранции за защита на основните права предвид влошаващото се общо състояние на институциите на правовата държава, особено прокуратурата, идентифицирано през редица показатели.

Задълбочаващите се остри проблеми на наказателното правосъдие у нас изискват необичайни решения, за да могат да бъдат съблюдавани основните принципи на наказателните процедури, в частност законността на лишаването от свобода, според Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията).

Контекст на моментното състояние на върховенството на правото в България и развитието на институционалната среда в наказателното правосъдие

Моментното тежко състояние на правовата държава в България може да бъде оценено през множество индикатори, но с оглед целта на настоящото изложение ще бъдат приведени само четири:

1) След 21.07. 2025 г. България няма главен прокурор, бил той изпълняващ функциите или не. И това не е просто нечие правно мнение, а становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, съобразно което върховните съдии третират актовете на лицето, заявяващо се като „и.ф. главен прокурор“, като непораждащи предвидените правни последици за акт на главен прокурор. Според публикувана на сайта на Върховния касационен съд (ВКС) позиция, твърдяна да отразява становище на общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, след 21.07.2025 г. правомощията на и.ф. главния прокурор са прекратени по силата на закона.

Прокуратурата като институция обаче не може да функционира законосъобразно без главен прокурор и това е становището на Конституционния съд (КС).

Миналата година КС по к.д. 1/2024 г. отхвърли промените в Конституцията, които ограничаваха конституционно определените правомощия на главния прокурор. За да направи това, прие, че: предприемането на съществена промяна в характера и в обхвата на тези правомощия на главния прокурор неизбежно рефлектира върху конституционно заложените параметри за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на дейността на прокуратурата.

И още от същото решение: „Трайна и последователна е практиката на Конституционния съд, че чрез [конституционните правомощия на главния прокурор] „конституционният законодател съсредоточава и персонализира в лицето на главния прокурор крайната отговорност за законосъобразното упражняване от прокурорите на правомощията по чл. 127, т. 1 – 6 от Конституцията, като създава и допълнителна гаранция за точното и еднакво прилагане на законите (материални и процесуални) в рамките на прокуратурата“ (Решение №2/2017 г. по к.д. №13/2016 г., Тълкувателно решение №11/2020 г. по к.д. №15/2019 г., Решение №7/2021 г. по к.д. №4/2021 г.).

По аргумент на по-силното основание, след като единствено промяната в характера и обхвата на правомощията на главния прокурор по Конституция неизбежно рефлектира върху параметрите за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на дейността на прокуратурата, то отсъствието на легитимен главен прокурор въобще без никакво съмнение ще доведе до още по-тежки последици. Би трябвало да бъде верен изводът, че без легитимен главен прокурор прокуратурата въобще не би могла да оперира законосъобразно.

2) Последният действал като и.ф. главен прокурор, т.е. върховният ръководител на институцията прокуратура с вече споменатата си толкова

важна роля, Борислав Сарафов, заяви от високата трибуна на публично заседание пред Висшия съдебен съвет (ВСС) преди вече повече от две

години, че прокуратурата като институция не може да функционира нормално без да бъде разплетена бандитската мрежа за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“. (Казусът: Осемте джуджета е изключително грозна, груба и безпардонна употреба на специализираната прокуратура, която е използвана за разчистване на сметки . Изясняването на този казус е ключов залог за бъдещото нормално функциониране на прокуратурата. Аз ще направя всичко, за да се изясни всичко по законен начин, включително за активизиране на наказателна отговорност срещу замесените лица. Прокуратурата не може да продължи без този казус да бъде разчистен по обективен начин ).

Този казус не е никак разчистен към днешна дата, напротив.

3) На досъдебната фаза на наказателното производство прокуратурата в континенталните правни системи има много значима роля, но тя се явява особено значима в България, защото концентрира у себе си обем власт, нехарактерен за европейска демократична държава.

При двете функции – функция по разследване и функция по обвинение, за които говорим на досъдебната фаза на процеса, у нас на прокурора е дадена силна ръководна роля и при извършване на самото разследване, а пък по отношение на обвинителната функция притежава не само ръководство, но и пълен монопол, разбиран у нас дори като изключващ съдебния контрол чрез липса на възможност за каквато и да е съдебна намеса в тази функция.

4) Особено през последната около година и половина на полето на наказателното правосъдие, и по-конкретно неговата досъдебна фаза, се

развиват множество казуси с намесени сериозни политически интереси, които попадат във фокуса на общественото внимание, но и на вниманието на професионалната юридическа общност. На база на анализ на единствено публично достъпната информация по тези казуси, ако тя не се изследва просто изолирано отделен случай по отделен случай, но и съвкупно по всички политически сензитивни наказателни производства в дадения времеви период, дефиниран от ключови събития на политическия терен, може да се направи заключението, че по тези производства наблюдаваме

модел на използване на средствата на наказателното правосъдие за постигане на извънзаконови цели.

Това издава нарушение на чл. 18 от ЕКПЧ – забраната за постигане на извънзаконови цели, скрити зад „димната завеса“ на използвани формално законови инструменти.

Тъй като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът в Страсбург) е имал многократно възможността да се занимава с подобни случаи в практиката си (основно от четири държави – Русия, Грузия, Азербайджан и Турция), могат да бъдат идентифицирани конкретни индикатори/маркери, които издават наказателното производство тип „димна завеса“. Ето някои от тях:

1. Непропорционално дълъг период на предварителен арест;

2. Избирателно събиране на доказателства;

3. Медиен и институционален натиск чрез институции вън от системата на наказателно правосъдие;

4. Процесуални аномалии – необясними, нетрадиционни или екзотични нарушения на процедурата, в т.ч. и в тяхната повторяемост;

5. Силно изразен политически контекст на наказателното производство – развитието на наказателното дело може директно да бъде обвързано със събития от политическия живот.

Всеки може да отнесе към тези индикатори дори само публично достъпната информация относно политически сензитивните наказателни производства, разгледани поотделно и в съвкупност, и да си отговори сам на въпроса това обикновени наказателни производства ли са, или издават модел за нещо друго.

В обобщение, при:

1) Нормативното положение на сериозна господстваща роля на прокуратурата по отношение на разследването и обвинението без

достатъчно ефективни механизми за контрол и противотежест,

и

2) Фактическото положение, изразяващо се във визираното критично институционално състояние на прокуратурата с буквална липса

на конституционно управление и функциониране без да е изчистено тежкото криминално влияние върху ѝ (налично не просто според някой

НПО активист като автора на настоящото, а и според самия последен и.ф. главен прокурор), съчетани с ясно видими проявления на брутална злоупотреба с правомощия по публично известни наказателни производства, в сегашната ситуация на много по-силно основание се поставя проблемът с това

как съдът би могъл да контролира действията ѝ и как го прави в действителност.

Защото на процедурно ниво, по конкретните ежедневни казуси, които се решават, няма кой друг да осъществява такъв контрол и е от особена значимост как.

Общи бележки за намесата на съда на досъдебната фаза

Намесата на съда на досъдебната фаза на наказателния процес е обичайно свързана със ситуации на чувствително засягане в хода на разследването на основни права.

Така, съдебен контрол се предвижда при осъществяване на принудителните способи за събиране на доказателства (претърсване, обиск, освидетелстване, вземане на образци за сравнително изследване, изземване на кореспонденция), както и при прилагане на тайните способи за събиране на доказателства (експлоатиране на специални разузнавателни средства). Контрол от съд е необходим и при събиране на чувствителна информация като данни за имущественото състояние (разкриване на банкова тайна) или друга информация с оглед личния живот на засегнатите (трафични данни). Контрол от съд е предвиден при засягане на правото на собственост при изземване на веществени доказателства в хода на разследването и отказ от страна на органите на досъдебното производство от връщането им на правоимащите, от които са иззети. Съдебен контрол, но с доста неразумни и неоправдани ограничения, е уреден с оглед защитата на правата на претърпелите вреди от престъплението и обществения интерес от наказателно преследване на потенциалния извършител при преустановяващите по- нататъшния ход на процеса процесуални актове като отказ, прекратяване и спиране.

Участие на съда е предвидено и при събирането на гласни доказателства като възможност за органите на досъдебното производство да провеждат разпити пред съдия.

Засилено приложение на мярката за неотклонение задържане под стража (МНОЗС) в досъдебното производство.

Безспорно е обаче, че най-важната контролна функция на съда на досъдебната фаза на процеса, от гл. т. защитата на правата на обвиняемите, е върху мерките за неотклонение и особено задържането под стража.

МНОЗС в действителност представлява лишаване от свобода в място за лишаване от свобода при генерално по-тежки условия на фактическо изтърпяване и по-ограничени права в сравнение с наказание лишаване от свобода, наложено с влязла в сила присъда.

Същевременно доказателственият стандарт, на който трябва да отговаря обвинението, за да бъде постановено задържане на досъдебната фаза, е обективно доста по-нисък от този за осъдителна присъда (стандартът на „обосновано предположение“ по НПК или „обосновано съмнение“ по чл. 5 пар. 1 (с) по ЕКПЧ за предварително задържане срещу стандарта на „доказано по несъмнен начин“ по НПК за осъдителна присъда).

Процесуално съвсем възможно и често срещано, особено по по- сложни от фактическа и/или правна страна казуси, е положението, при което обвиняеми биват лишени от свобода единствено в началния етап на наказателния процес, а впоследствие или въобще не биват осъдени, защото тежкият доказателствен стандарт за осъждане не може да бъде достигнат, или ако биват осъдени, то е на други наказания, на условни наказания лишаване от свобода или пък на ефективни, но с размер, съвпадащ със срока на предварителното задържане. Приложим тук често се оказва и институтът на споразумението – в този случай обвиняемите са естествено по-склонни да сключват споразумения „на лежаното“ – време, което така или иначе вече са прекарали в местата за лишаване от свобода.

Същевременно през последните години се наблюдава отчетливо увеличаване на задържаните под стража по време на досъдебното производство лица на фона на броя на регистрираните престъпления (при разкритите престъпления като дял от регистрираните няма особена динамика) и ефективно наложените наказания лишаване от свобода с присъди.

Процентът на уважените от съда искания на прокуратурата за задържане е константно малко над 80%.

Ако през 2014 г. при регистрирани около 109 000 престъпления, МНОЗС е взета спрямо 3223 лица, а подлежащите на изпълнение съдебни актове с ефективно наказание лишаване от свобода са 7497, то през 2024 г. (последната година с налични данни) при регистрирани около 86 000 престъпления, МНОЗС е взета спрямо 4006 лица, а подлежащите на изпълнение съдебни актове с ефективно наказание лишаване от свобода са 6512. Т.е. налице е увеличаване дори в абсолютен брой на задържаните под стража при намаляване на регистрираните/разкритите престъпления и осъдените ефективно на лишаване от свобода лица, което недвусмислено говори за много по- активно процесуално прилагане на предварителното задържане.

Броят на задържаните под стража през 2024 г. е даже по-висок от броя на осъдените на пробация например, които са по едва 2998 съдебни акта. А през 2014 г. броят на задържаните под стража е бил между 1/3 и ½ от осъдените на пробация, които са по над 11 000 съдебни акта (тази съществена разлика в броя на осъдените на пробация може да бъде обяснена с изключването на приложното поле на наказанието пробация при най-често срещаните формални престъпления против транспорта, които не водят до причиняването на вреди).

Засиленото приложение на задържането под стража е дори при положение че сега, в сравнение с 2014 г., съществува възможност за електронно наблюдение на изтърпяващите МНО домашен арест, което някога се прогнозираше на управленско ниво при въвеждане на електронното наблюдение, че трябва да доведе до редуциране на задържането под стража за сметка на домашния арест, ефективно контролиран със съвременните технически средства.

Прави впечатление и неравномерното разпределяне на задържаните под стража в страната – за 2024 г. в апелативен район Пловдив са около ¼ от всички или колкото задържаните в апелативни райони Варна и Бургас, взети заедно.

Може да се направи обобщеният извод, че:

1) задържането под стража в България се постига процедурно лесно чрез експлоатирането на утвърдения нисък доказателствен стандарт;

2) употребата му зачестява въпреки наличните алтернативни ефективно контролирани мерки за процесуална принуда без лишаване от свобода в място за лишаване от свобода;

3) има процесуално необяснима разлика в налагането на задържане в различните съдебни райони, макар в тях да не действат различни закони;

4) задържането под стража често се явява единствен престой на лицето в място за лишаване от свобода във връзка с проведеното срещу

него наказателно производство, особено ако последното е с фактическа и/или правна сложност.

Съобразявайки горния извод с дадения в началото на изложението контекст относно генералното моментно състояние на наказателното

правосъдие, трябва да се обърне сериозно внимание на основните въпроси, касаещи всяко законосъобразно лишаване от свобода според

ЕКПЧ, което включва и предварителното задържане в хода на наказателно производство.

Приложно поле на лишаването от свобода по чл. 5 от ЕКПЧ

Прогласявайки правото на свобода и сигурност на всеки човек, чл. 5 пар. 1 от ЕКПЧ изброява изчерпателно случаите (точки а-f), в които едно лице може да бъде лишено от свобода. Т.е. тези случаи са лимитативно изброените изключения на правилото, че никой не може да бъде лишен от свободата си.

За да бъде законно, лишаването от свобода по точките на пар. 1 на чл. 5 трябва да отговаря на:

1) Целта на чл. 5, а ключовата цел на чл. 5 е да предотвратява произволното или неоправдано лишаване от свобода (Selahattin Demirtaş v. Turkey (no. 2) [GC], 2020, § 311; S., v. and A. v. Denmark [GC], 2018, § 73; McKay v. The United Kingdom [GC], 2006, § 30);

2) Изискуемата процедура за налагане на лишаване от свобода по националното право. ЕКПЧ реферира към националното право, но се имат предвид също и други правни стандарти, включително и такива, които черпят източниците си от международното право (Medvedyev and Others v. France [GC], 2010, § 79; Toniolo v. San Marino and Italy, 2012, § 46; Aydın Sefa Akay v. Türkiye, 2024, §§ 115-129)) или европейското право (Paci v. Belgium, 2018, § 64 and Pirozzi v. Belgium, 2018, §§ 45-46);

3) Основните принципи на ЕКПЧ – обикновеното съответствие с националната процедура не е достатъчно, но самата национална процедура трябва да включва основните принципи на Конвенцията (Plesó v. Hungary, 2012, § 59). Основните принципи на Конвенцията, които се

отнасят до чл. 5, са принципът на върховенство на правото и свързаните с него принципи на правна сигурност, пропорционалност и защита срещу произвол (Simons v. Belgium (dec.), 2012, § 32);

4) Принципа на правна сигурност – когато се касае за лишаване от свобода, съответствието с принципа на правна сигурност е особено важно. Следователно, ключово е условията за налагане на лишаване от свобода по вътрешното право да са ясно дефинирани и приложението на

правото да е предвидимо, така че всеки човек, ако трябва с подходяща помощ, да може разумно с оглед обстоятелствата да предвиди съответните последици, които негово конкретно действие ще предизвика (Khlaifia and Others v. Italy [GC], 2016, § 92; Del Río Prada v. Spain [GC],

2013, § 125; Creangă v. Romania, 2012, § 120; Medvedyev and Others v. France [GC], 2010, § 80);

5) Принципа на защита срещу произвол – всяко лишаване от свобода трябва да бъде съобразено със защитата на индивида от произвол (S., v. and A. v. Denmark [GC], 2018, § 74; Witold Litwa v. Poland, 2000, § 78). Понятието за „произвол“ по смисъла на чл. 5 пар. 1 преминава отвъд националното право, така че лишаването от свобода може да бъде законно по критериите на вътрешното право, но все пак произволно и в противоречие на Конвенцията (Creangă v. Romania, 2012, § 84; A. and Others v. the United Kingdom [GC], 2009, § 164). Съдът в Страсбург изтъква, че доказателство за произвол е например съществуването на елемент на недобросъвестност или заблуждение от страна на властите при лишаването от свобода.

Лишаването от свобода в България през досъдебната фаза на наказателното производство в светлината на основните положения по чл. 5 от ЕКПЧ и моментното състояние на системата на наказателно правосъдие

Предвид цитираните основни положения по чл. 5 и описаното в началото състояние на институционалната среда на системата на наказателно правосъдие, следва да се постави централният въпрос за ролята на съда при контрола върху дейността на точно такава прокуратура на досъдебната фаза на процеса и точно такова състояние на наказателното правосъдие въобще.

Този въпрос е най-важен действително относно досъдебната фаза, която по принцип протича под прокурорско ръководство, и особено

съществен в аспекта на лишаването от свобода по време на въпросната фаза.

Може ли в тази среда съдът да продължи да върви по отъпканата пътека на утвърдените постулати за ролята си на досъдебната фаза, за господството на прокуратурата върху процеса по това време, за презумираната добросъвестност на органите на досъдебното производство, за това как тук нещата трябва да се гледат основно от „формална и външна“ страна, защото не е дело по същество и пр., и пр., и успоредно с това да лишава от свобода в съответствие с целта и принципите на чл. 5? Въпросът изглежда реторичен.

Предвид създадената необичайна и неприсъща за държава от Европейския съюз (ЕС, Съюза) ситуация на разпад на наказателното

правосъдие, възможен изход, при който да бъде намерен баланс между необходимата защита на публичния интерес от прилагане на задържането под стража в хода на досъдебната фаза на наказателните производства, който би било абсурдно да бъде пренебрегнат изцяло, и спазването на основните принципи за защита на човешките права, може да бъде открит в практиката на Съда на ЕС (СЕС) относно изпълнението в рамките на Съюза на европейски заповеди за арест и съдебни решения с наложени наказания лишаване от свобода.

Като удачен пример може да бъде ползвано решението по дело C‑819/21 от 2023 г., което касае производство въз основа на Рамково решение 2008/909/ПВР за изпълнение в друга държава – членка на наказание лишаване от свобода, наложено в държава – членка със системни проблеми при функционирането на съдебната система и спазването на принципа на правовата държава, а оттам и в гарантирането на основните права по Хартата на основните права на ЕС.

Като заключава, че „изпълняващата държава членка може да откаже, при изключителни обстоятелства, признаването и изпълнението на съдебно решение за наказателно осъждане, постановено в издаващата държава членка, когато разполага с елементи, които сочат на съществуването на системни или общи недостатъци, които могат да засегнат независимостта на съдебната власт в тази държава членка и по този начин да накърнят същественото съдържание на основното право на справедлив съдебен процес на съответното лице“,

СЕС въвежда процедура на два етапа:

1) на първия етап трябва да се определи дали „съществуват обективни, достоверни, точни и надлежно актуализирани данни, доказващи наличието в издаващата държава членка на реален риск от нарушаване на основното право на справедлив съдебен процес, гарантирано от член 47, втора алинея от Хартата, поради системни или общи недостатъци във връзка с независимостта на съдебната власт в тази държава членка“,

2) на втория етап трябва да се направи „конкретна и точна преценка до каква степен недостатъците, констатирани на първия етап, могат да окажат влияние върху функционирането на юрисдикциите на издаващата държава членка, които са компетентни да проведат приложимите към съответното лице производства, и дали с оглед на личното положение на това лице, на естеството на правонарушението, за което същото е осъдено, и на фактическия контекст, в който се вписва съдебното решение за наказателно осъждане, чието признаване и изпълнение са поискани, както и съответно с оглед на данните, евентуално предоставени от тази държава членка в изпълнение на това рамково решение, има сериозни и потвърдени основания да се счита, че такъв риск наистина е реализиран в конкретния случай“

Т.е. българският съд, ако иска да бъде на мястото си, би трябвало да прилага някакъв подобен по смисъл тест във всеки случай (презумирайки преминаването на първия етап), за да може да установи дали безспорните тежки моментни дефицити на ръководещия разследването и обвинението държавен орган не са довели като резултат до накърняване на основните права на обвиняемите по конкретното наказателно производство, което неминуемо би означавало в частност лишаване от свобода в нарушение на целта и принципите на чл. 5 от ЕКПЧ.

За да постановява законно лишаване от свобода, съдът би трябвало внимателно да изследва на първо място цялостния контекст на започване и начина на водене на конкретното наказателно производство – най-вече открива ли индикатори за процедура тип „димна завеса“. Ако открива такива индикатори, тяхното количество и качество водят ли до заключение за действително наличие на „димна завеса“, т.е. изначално дискредитиране на законосъобразността на провежданото наказателно преследване въобще, което пък би довело до незаконност на каквото и да е лишаване от свобода по него.

Едва след като си е изяснил тези първоначални въпроси от ключово значение, съдът би следвало да се занимае с наличието или липсата на формалните предпоставки за задържането под стража по конкретните разпоредби на НПК.

*Андрей Янкулов е адвокат в областта на наказателното право, старши правен експерт в Антикорупционния фонд. В продължение на десетилетие е бил прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура до 2020 г., когато напуска. В периода 2014 – 2016 последователно е бил зам.-министър на вътрешните работи и зам.-министър на правосъдието.

Статията на автора е специално за “ Де Факто“.