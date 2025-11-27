Многохиляден протест в столицата даде отпор на бюджета на властта, който „не вещае бъдеще в България“

Хиляди хора се събраха на площад „Независимост“ в столицата, където се проведе протест, свикан от ПП-ДБ, срещу заложеното в проектобюджета увеличаване на осигурителната вноска и данъка върху дивидентите. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше пълен с хора.
Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.
По-рано събралите се граждани направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата.
Организатори на протеста са ПП „Продължаваме промяната“. Към протеста се присъдиедини и АИКБ, е дна от трите най-големи работодателски организации. На протеста присъстваше лидерът на „Морал, Единство, Чест“ МЕЧ Радостин Василев, сред протестиращите се виждаха знамена на „Възраждане“.
Протестиращите скандираха „Мафия“ и „Бойко – мутра“. Сред плакатите бяха „Бюджетът е пробит, не искаме фалит“, „Няма консенсус? Няма второ четене.“, „Правите бели с нашите пари“, „Искам бъдеще в България“, „Писна ни! Искаме да живеем нормално“. „Кой не скача е дебел“, „Оставка!“ , „Утре пак!“.
Асоциацията на индустриалния капитал в България призова всички предприемачи , работодатели, представители на свободни професии , самонаети и работещи хора да се присъединят към протеста на площад „Независимост“ и „заедно да заявим подкрепа за конкурентна икономика , финансова и национална сигурност, справедливи доходи и устойчиво бъдеще.“
Полицията бе обградила всички служебни входове на парламента.
За да избегнат обявения протест, управляващите свикаха бюджетната комисия на извънредно извънредно заседание два часа по – рано от обявения час, в 12:20 ч. за да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.
По-ранният час предизвика скандал, а Асен Василев от ПП-ДБ многократно повтори, че няма да позволи тази комисия да се състои в почивката на пленарното заседание на Народното събрание. „Тази комисия няма да се случи по този начин“, каза той и добави, че управляващите исккат да бръкнат в джобовете на гражданите.
Делян Добрев заяви, че бившият финансов министър е в криза и повика медицинската сестра в парламента, която обяви, че няма нужда от нейната помощ.
„В момента вие качвате напрежението. Когато обявим 14:15 за час, това означава, че и браншовите организации искат да дойдат и да гледат!„, каза Мартин Димитров от ПП-ДБ. А Йордан Цонев внезапно откри, че „цяла България вече гледа този скандал“.
Пред сградата на парламента, точно до „монумента“ на прасе-касичка бе поставен голям екран, на който минувачите можеха какво става „вътре“.
Управляващите си бяха повикали и извънредна охрана за извънредното заседание.
Опозицията коментира, че за първи път има въоръжени хора от НСО в залата при приемането на бюджета.
Добрев обясни, че НСО отговаря за реда в залата, но в крайна сметка призова охранителите да излязат и да останат само квесторите.
Нито едно от предложенията на опозиция не бе прието, а косно снощи управляващите приеха на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО.
“Това, което видяхме, са едни самозабравили се управляващи, които не чуват опозицията, не чуват бизнеса, не чуват и гражданите„, каза Василев на протеста.
По късно за многохилядната демонстрация Добрев заяви, протестът се бил „спихнал“.
В социалните мрежи му предложиха лекарска помощ.
В четвъртък предстои окончателното приемане на Бюджет 2026 в пленарната зала.
Незабравимите разпореждания на Йордан Цонев във видеоклипа.