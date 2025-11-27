Многохиляден протест в столицата даде отпор на бюджета на властта, който „не вещае бъдеще в България“

Хиляди хора се събраха на площад „Независимост“ в столицата, където се проведе протест, свикан от ПП-ДБ, срещу заложеното в проектобюджета увеличаване на осигурителната вноска и данъка върху дивидентите. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше пълен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ. По-рано събралите се граждани направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата. Организатори на протеста са ПП „Продължаваме промяната“. Към протеста се присъдиедини и АИКБ, е дна от трите най-големи работодателски организации. На протеста присъстваше лидерът на „Морал, Единство, Чест“ МЕЧ Радостин Василев, сред протестиращите се виждаха знамена на „Възраждане“. Протестиращите скандираха „Мафия“ и „Бойко – мутра“. Сред плакатите бяха „Бюджетът е пробит, не искаме фалит“, „Няма консенсус? Няма второ четене.“, „Правите бели с нашите пари“, „Искам бъдеще в България“, „Писна ни! Искаме да живеем нормално“. „Кой не скача е дебел“, „Оставка!“ , „Утре пак!“. Асоциацията на индустриалния капитал в България призова всички предприемачи , работодатели, представители на свободни професии , самонаети и работещи хора да се присъединят към протеста на площад „Независимост“ и „заедно да заявим подкрепа за конкурентна икономика , финансова и национална сигурност, справедливи доходи и устойчиво бъдеще.“ Полицията бе обградила всички служебни входове на парламента. Няколко депутати от ГЕРБ и работещи в администрацията на парламента излязоха, за да си тръгнат, но бяха принудени да се върнат обратно, съпроводени от викове „Оставка“ и „Боклуци“. До сблъсъци между полиция и протестиращи се стигна след 22 часа, показват видеа в социалните мрежи. Полицията започна да пръска с лютив спрей. Бяха ранени трима полицаи и трима участници в демонстрацията. Имаше и едни странен субект, който напомни защитата на властта от протестиращети през 2020 година (във видеото) Около 22:00 ч. във Фейсбук страницата на „Продължаваме промяната“ беше излъчено видео на живо, на което се вижда, че депутати от „ДПС – Ново начало“ все още са в сградата на парламента. Ивайло Мирчев ги призова да излязат при протестиращите, за да им обяснят проекта на бюджет за 2026 година. Междувременно се заговори, че лиздрът на ДПС Ново Начало Делян Пеевски е отлетял за Дубай. Протестът протече на фона на напрегнато заседание на бюджетната комисия, която прие на второ четене повишаването на осигуровките с 2 процентни пункта и бюджета на здравната каса. Критиките към бюджета идват както от политическата опозиция, така и от частния сектор. Бюджет 2026 увеличава значително заплатите на държавната администрация, МВР, армията и съдебната система, като същевременно натоварва частния сектор с по-високи осигуровки и удвоен данък върху дивидента. Около 22:00 ч. във Фейсбук страницата на „Продължаваме промяната“ беше излъчено видео на живо, на което се вижда, че депутати от „ДПС – Ново начало“ все още са в сградата на парламента. Ивайло Мирчев ги призова да излязат при протестиращите, за да им обяснят проекта на бюджет за 2026 година. Междувременно се заговори, че лиздрът на ДПС Ново Начало Делян Пеевски е отлетял за Дубай.

Протестът протече на фона на напрегнато заседание на бюджетната комисия, която прие на второ четене повишаването на осигуровките с 2 процентни пункта и бюджета на здравната каса.

Критиките към бюджета идват както от политическата опозиция, така и от частния сектор. Бюджет 2026 увеличава значително заплатите на държавната администрация, МВР, армията и съдебната система, като същевременно натоварва частния сектор с по-високи осигуровки и удвоен данък върху дивидента.

Най-сериозните критики на опозицията, работодателите и синдикатите са предложенията в бюджета за: новият ръст на заплатите в Сектор „Сигурност“ и съдебната власт;

увеличението на вноската за пенсия с 2%;

вдигането на максималния осигурителен доход до 4600 лв. (2 352 евро);

вдигането на минималния осигурителен доход до 1213 лв. (620 евро); увеличението на данък „дивидент“ от 5 на 10%. Бюджетът предвижда и повишаване на външният дълг до 37,6 млрд. евро (31% от БВП). Управляващите предлагат преразпределяне на средства от капиталовата програма, увеличаване на а с 2 млрд. евро за евентуално придобиване на активи на „Лукойл“ България. Сред предложенията на ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ДПС-Ново начало е и отдаването на концесия на спортния тотализатор, включително на чуждестранен концесионер. Предложението е мотивирано с необходимостта от увеличаване на приходите в бюджета.

За да избегнат обявения протест, управляващите свикаха бюджетната комисия на извънредно извънредно заседание два часа по – рано от обявения час, в 12:20 ч. за да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

По-ранният час предизвика скандал, а Асен Василев от ПП-ДБ многократно повтори, че няма да позволи тази комисия да се състои в почивката на пленарното заседание на Народното събрание. „Тази комисия няма да се случи по този начин“, каза той и добави, че управляващите исккат да бръкнат в джобовете на гражданите.

Делян Добрев заяви, че бившият финансов министър е в криза и повика медицинската сестра в парламента, която обяви, че няма нужда от нейната помощ.

„В момента вие качвате напрежението. Когато обявим 14:15 за час, това означава, че и браншовите организации искат да дойдат и да гледат!„, каза Мартин Димитров от ПП-ДБ. А Йордан Цонев внезапно откри, че „цяла България вече гледа този скандал“.

Пред сградата на парламента, точно до „монумента“ на прасе-касичка бе поставен голям екран, на който минувачите можеха какво става „вътре“.

Управляващите си бяха повикали и извънредна охрана за извънредното заседание.

Опозицията коментира, че за първи път има въоръжени хора от НСО в залата при приемането на бюджета.

Добрев обясни, че НСО отговаря за реда в залата, но в крайна сметка призова охранителите да излязат и да останат само квесторите.

Нито едно от предложенията на опозиция не бе прието, а косно снощи управляващите приеха на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО.

“Това, което видяхме, са едни самозабравили се управляващи, които не чуват опозицията, не чуват бизнеса, не чуват и гражданите„, каза Василев на протеста.

По късно за многохилядната демонстрация Добрев заяви, протестът се бил „спихнал“.

В социалните мрежи му предложиха лекарска помощ.

В четвъртък предстои окончателното приемане на Бюджет 2026 в пленарната зала.

Незабравимите разпореждания на Йордан Цонев във видеоклипа.